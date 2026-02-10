https://1prime.ru/20260210/zapad-867344044.html
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. В начале 1990-х годов на Западе поднимался вопрос о возможности объединения России и Европы, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — заявил он.При этом Уилкерсон отметил, что план по интеграции России в Европу был на повестке западных лидеров в первые года после распада Советского Союза, но впоследствии они отказались."Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — сказал аналитик.Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия пережила разочарование после того, как поверила западным лидерам, обещавшим, что НАТО не будет расширяться на восток и что между Российской Федерацией и Европой будет создано общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ.
В начале 1990-х годов на Западе поднимался вопрос о возможности объединения России и Европы, об этом в эфире YouTube-канала
рассказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — заявил он.
При этом Уилкерсон отметил, что план по интеграции России в Европу был на повестке западных лидеров в первые года после распада Советского Союза, но впоследствии они отказались.
"Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — сказал аналитик.
Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия пережила разочарование после того, как поверила западным лидерам, обещавшим, что НАТО не будет расширяться на восток и что между Российской Федерацией и Европой будет создано общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
