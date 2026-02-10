Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России - 10.02.2026
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. В начале 1990-х годов на Западе поднимался вопрос о возможности объединения России и Европы, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — заявил он.При этом Уилкерсон отметил, что план по интеграции России в Европу был на повестке западных лидеров в первые года после распада Советского Союза, но впоследствии они отказались."Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — сказал аналитик.Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия пережила разочарование после того, как поверила западным лидерам, обещавшим, что НАТО не будет расширяться на восток и что между Российской Федерацией и Европой будет создано общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
06:23 10.02.2026 (обновлено: 06:24 10.02.2026)
 
"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России

Аналитик Уилкерсон: политики Запада рассматривали план объединения Европы с РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. В начале 1990-х годов на Западе поднимался вопрос о возможности объединения России и Европы, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — заявил он.
При этом Уилкерсон отметил, что план по интеграции России в Европу был на повестке западных лидеров в первые года после распада Советского Союза, но впоследствии они отказались.
"Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — сказал аналитик.
Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия пережила разочарование после того, как поверила западным лидерам, обещавшим, что НАТО не будет расширяться на восток и что между Российской Федерацией и Европой будет создано общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров
