"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России

"Вошла бы в Европу". На Западе раскрыли план в отношении России

2026-02-10T06:23+0300

МОСКВА, 10 февраля — ПРАЙМ. В начале 1990-х годов на Западе поднимался вопрос о возможности объединения России и Европы, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран", — заявил он.При этом Уилкерсон отметил, что план по интеграции России в Европу был на повестке западных лидеров в первые года после распада Советского Союза, но впоследствии они отказались."Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план", — сказал аналитик.Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции подчеркнул, что Россия пережила разочарование после того, как поверила западным лидерам, обещавшим, что НАТО не будет расширяться на восток и что между Российской Федерацией и Европой будет создано общее пространство от Лиссабона до Владивостока.

