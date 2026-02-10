Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он не видит": СМИ рассказали о состоянии Зеленского
"Он не видит": СМИ рассказали о состоянии Зеленского
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase."Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, позиция Зеленского ухудшается как внутри Украины, так и за ее пределами, поскольку на него оказывают давление США с целью отказа от своих красных линий и начала настоящих переговоров."Зеленский в панике, потому что не видит выхода", — подчеркнул автор материала.На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase.
"Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу", — говорится в публикации.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Изменит баланс сил". В США забили тревогу из-за российского истребителя
17:05
Как указал обозреватель, позиция Зеленского ухудшается как внутри Украины, так и за ее пределами, поскольку на него оказывают давление США с целью отказа от своих красных линий и начала настоящих переговоров.
"Зеленский в панике, потому что не видит выхода", — подчеркнул автор материала.
На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
16:57
 
