https://1prime.ru/20260210/zelenskiy-867355665.html

"Он не видит": СМИ рассказали о состоянии Зеленского

"Он не видит": СМИ рассказали о состоянии Зеленского - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Он не видит": СМИ рассказали о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T17:35+0300

2026-02-10T17:35+0300

2026-02-10T17:35+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

донбасс

владимир зеленский

дональд трамп

всу

new york times

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase."Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, позиция Зеленского ухудшается как внутри Украины, так и за ее пределами, поскольку на него оказывают давление США с целью отказа от своих красных линий и начала настоящих переговоров."Зеленский в панике, потому что не видит выхода", — подчеркнул автор материала.На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

https://1prime.ru/20260210/ssha-867354414.html

https://1prime.ru/20260210/plan-867354262.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, всу, new york times, дмитрий песков