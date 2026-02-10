https://1prime.ru/20260210/zemletrjasenie-867341521.html

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

2026-02-10T03:20+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города, повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли. По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 23.21 по времени UTC (02.21 мск) в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

