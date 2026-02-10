Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8 - 10.02.2026
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8 - 10.02.2026, ПРАЙМ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:20+0300
2026-02-10T03:20+0300
экономика
россия
общество
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341521.jpg?1770682806
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города, повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли. По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 23.21 по времени UTC (02.21 мск) в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
россия, общество, новороссийск, краснодарский край
Экономика, РОССИЯ, Общество , НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край
03:20 10.02.2026
 
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

EMSC: землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города, повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли.
По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 23.21 по времени UTC (02.21 мск) в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
 
Заголовок открываемого материала