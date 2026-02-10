Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла - 10.02.2026
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла - 10.02.2026, ПРАЙМ
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла
Жители Киева перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной Рады из-за длительного отключения света и отопления, сообщает украинское издание... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T01:31+0300
2026-02-10T01:31+0300
энергетика
общество
киев
украина
денис шмыгаль
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители Киева перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной Рады из-за длительного отключения света и отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца. "На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что в домах в этом месте второй день нет электричества, а отопления - уже неделю, поэтому температура в квартирах снизилась до 6-8 градусов. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
киев
украина
энергетика, общество, киев, украина, денис шмыгаль
Энергетика, Общество , Киев, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла

"Страна.ua": жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители Киева перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной Рады из-за длительного отключения света и отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
"На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в домах в этом месте второй день нет электричества, а отопления - уже неделю, поэтому температура в квартирах снизилась до 6-8 градусов.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
 
ЭнергетикаОбществоКиевУКРАИНАДенис Шмыгаль
 
 
