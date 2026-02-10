https://1prime.ru/20260210/zhiteli-867340604.html
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключения света и тепла
2026-02-10T01:31+0300
энергетика
общество
киев
украина
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867340604.jpg?1770676285
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Жители Киева перекрыли дорогу на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной Рады из-за длительного отключения света и отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
"На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в домах в этом месте второй день нет электричества, а отопления - уже неделю, поэтому температура в квартирах снизилась до 6-8 градусов.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
киев
украина
общество , киев, украина, денис шмыгаль
Энергетика, Общество , Киев, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
