Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/zhkkh-867354743.html
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах - 10.02.2026, ПРАЙМ
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T17:10+0300
2026-02-10T17:10+0300
россия
рф
псковская область
удмуртия
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщило ведомство. В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. "При этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", - указывается в сообщении. "На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - указали в ФАС. Так, с начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Также плановые проверки будут проведены в Сахалинской и Псковской областях и Удмуртии. "Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html
рф
псковская область
удмуртия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, псковская область, удмуртия
РОССИЯ, РФ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Удмуртия
17:10 10.02.2026
 
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах

ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах на предмет обоснованности

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФАС
ФАС - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
ФАС. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщило ведомство.
В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. "При этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", - указывается в сообщении.
Огурцы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
29 января, 17:08
"На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - указали в ФАС.
Так, с начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Также плановые проверки будут проведены в Сахалинской и Псковской областях и Удмуртии.
"Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - добавляется в сообщении.
 
РОССИЯРФПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬУдмуртия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала