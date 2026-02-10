https://1prime.ru/20260210/zhkkh-867354743.html

ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах

ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах - 10.02.2026, ПРАЙМ

ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T17:10+0300

2026-02-10T17:10+0300

2026-02-10T17:10+0300

россия

рф

псковская область

удмуртия

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщило ведомство. В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. "При этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", - указывается в сообщении. "На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - указали в ФАС. Так, с начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Также плановые проверки будут проведены в Сахалинской и Псковской областях и Удмуртии. "Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20260129/fas-867017561.html

рф

псковская область

удмуртия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, псковская область, удмуртия