ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах
ФАС проверит тарифы ЖКХ в некоторых регионах
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проведет проверки тарифов на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщило ведомство. В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг. "При этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно", - указывается в сообщении. "На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - указали в ФАС. Так, с начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Также плановые проверки будут проведены в Сахалинской и Псковской областях и Удмуртии. "Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - добавляется в сообщении.
