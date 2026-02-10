https://1prime.ru/20260210/zoloto-867345741.html
Цены на золото снижаются
Цены на золото снижаются - 10.02.2026, ПРАЙМ
Цены на золото снижаются
Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию во вторник снижается в ожидании в том числе... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T08:30+0300
2026-02-10T08:30+0300
2026-02-10T08:30+0300
рынок
торги
сша
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_ab2f7d18aef8b4cb8df51f9b0fa2c49a.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию во вторник снижается в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 27,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 051,86 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,62% - до 80,9 доллара за унцию. Во вторник инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Аналитики ожидают, что их объем в стране в декабре увеличился на 0,4% по отношению к ноябрю. Экономические данные принимаются во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США. Решения регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.
https://1prime.ru/20260209/dollar-867330897.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82477/89/824778903_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_a3ae33f97855e68e157ecfa115ff0b72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex, золото
Рынок, Торги, США, Comex, золото