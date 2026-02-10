Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото снижаются - 10.02.2026, ПРАЙМ
Цены на золото снижаются
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию во вторник снижается в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 27,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 051,86 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,62% - до 80,9 доллара за унцию. Во вторник инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Аналитики ожидают, что их объем в стране в декабре увеличился на 0,4% по отношению к ноябрю. Экономические данные принимаются во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США. Решения регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.
08:30 10.02.2026
 
Цены на золото снижаются

Золото дешевеет в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота после коррекционного преодоления накануне отметки в 5 тысяч долларов за тройскую унцию во вторник снижается в ожидании в том числе данных о розничных продажах в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 27,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 051,86 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,62% - до 80,9 доллара за унцию.
Во вторник инвесторы будут оценивать данные о розничных продажах в США. Аналитики ожидают, что их объем в стране в декабре увеличился на 0,4% по отношению к ноябрю.
Экономические данные принимаются во внимание Федеральной резервной системой (ФРС) США. Решения регулятора отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.
