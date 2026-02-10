Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бесплатно и законно: как узнать, кто звонит с незнакомого номера - 10.02.2026
Бесплатно и законно: как узнать, кто звонит с незнакомого номера
Бесплатно и законно: как узнать, кто звонит с незнакомого номера - 10.02.2026, ПРАЙМ
Бесплатно и законно: как узнать, кто звонит с незнакомого номера
С помощью цифровых технологий можно получить информацию о звонившем еще до разговора с ним. Как это сделать, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:03+0300
2026-02-10T03:03+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. С помощью цифровых технологий можно получить информацию о звонившем еще до разговора с ним. Как это сделать, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Ситуаций, когда звонят с незнакомого номера, много. Есть объективные и ожидаемо-необходимые звонки: курьер, оператор компании (подтверждение покупки или записи на прием), коллега по работе звонил с личного телефона по срочному вопросу и т.п.Возможны и нежелательные звонки. Чтобы не попасть в руки мошенников, которые сейчас звонят гражданам под видом банков, служб доставки и прочих, можно узнать кто звонит следующими способами и опираясь на следующие факты, рассказал эксперт.“В первую очередь, самостоятельно стоит выполнить поиск по своему же телефону - так можно убедиться, был ли телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах. Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации”, - рассказал онЧасто в компаниях пользуются удаленной или виртуальной связью с подменным номером. Легкий способ проверить вручную — через поисковый запрос в Яндексе, Google или спросить у голосового помощника.Множество номеров давно публикуются самими компаниями на сайтах - так можно скорее определить, за кем закреплен номер или хотя бы к какому оператору или региону относится.Если поиск в Интернете не дал желаемый результат, стоит предположить, что звонящий использует настройки приватности. Пользователь может скрыть имя, поставить псевдоним или любое изображение.Узнать номер можно и через банковское приложение, ведь когда делаешь перевод - отображается, кто переводил. Так, вводя номер, но не делая сам перевод, вы сможете увидеть ФИО держателя счета, который прикреплен к соответствующему номеру телефона.Есть сервисы от операторов связи с функцией антиспам - оператор покажет, кому принадлежит номер, или защитит от нежелательных звонков, указав на экране, что этому номеру не следует доверять. С незнакомых номеров могут звонить мошенники. Не отвечайте на звонок "да" и не подтверждайте личные данные. Лучше не перезванивать на незнакомый номер, ведь номер может быть настроен на оплату за соединение, заключил Александр Тимофеев.
2026
03:03 10.02.2026
 
Бесплатно и законно: как узнать, кто звонит с незнакомого номера

Доцент Тимофеев назвал способы выяснить, кто звонит с незнакомого номера

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. С помощью цифровых технологий можно получить информацию о звонившем еще до разговора с ним. Как это сделать, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Ситуаций, когда звонят с незнакомого номера, много. Есть объективные и ожидаемо-необходимые звонки: курьер, оператор компании (подтверждение покупки или записи на прием), коллега по работе звонил с личного телефона по срочному вопросу и т.п.
Возможны и нежелательные звонки. Чтобы не попасть в руки мошенников, которые сейчас звонят гражданам под видом банков, служб доставки и прочих, можно узнать кто звонит следующими способами и опираясь на следующие факты, рассказал эксперт.
“В первую очередь, самостоятельно стоит выполнить поиск по своему же телефону - так можно убедиться, был ли телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах. Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации”, - рассказал он
Часто в компаниях пользуются удаленной или виртуальной связью с подменным номером. Легкий способ проверить вручную — через поисковый запрос в Яндексе, Google или спросить у голосового помощника.
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
21 октября 2025, 10:09
21 октября 2025, 10:09
Множество номеров давно публикуются самими компаниями на сайтах - так можно скорее определить, за кем закреплен номер или хотя бы к какому оператору или региону относится.
Если поиск в Интернете не дал желаемый результат, стоит предположить, что звонящий использует настройки приватности. Пользователь может скрыть имя, поставить псевдоним или любое изображение.
Узнать номер можно и через банковское приложение, ведь когда делаешь перевод - отображается, кто переводил. Так, вводя номер, но не делая сам перевод, вы сможете увидеть ФИО держателя счета, который прикреплен к соответствующему номеру телефона.
Есть сервисы от операторов связи с функцией антиспам - оператор покажет, кому принадлежит номер, или защитит от нежелательных звонков, указав на экране, что этому номеру не следует доверять. С незнакомых номеров могут звонить мошенники. Не отвечайте на звонок "да" и не подтверждайте личные данные. Лучше не перезванивать на незнакомый номер, ведь номер может быть настроен на оплату за соединение, заключил Александр Тимофеев.
 
