Аэропорт "Шереметьево" ожидает незначительного снижения пассажиропотока

2026-02-11T00:16+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" по итогам 2026 года ожидает незначительного снижения пассажиропотока - менее чем на 1%, до 43,1 миллиона пассажиров, следует из сообщения аэропорта. "Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" по итогам 2025 года составил 43,4 миллиона пассажиров. Плановый показатель пассажиропотока на 2026 год согласно прогнозным данным бюджетной модели аэропорта - 43,1 миллиона пассажиров", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что по итогам января текущего года показатель пассажиропотока "равнозначен" результату января прошлого года.

Новости

бизнес, аэропорт шереметьево