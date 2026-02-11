https://1prime.ru/20260211/aeroport-867365735.html
Аэропорт "Шереметьево" ожидает незначительного снижения пассажиропотока
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" по итогам 2026 года ожидает незначительного снижения пассажиропотока - менее чем на 1%, до 43,1 миллиона пассажиров, следует из сообщения аэропорта.
"Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" по итогам 2025 года составил 43,4 миллиона пассажиров. Плановый показатель пассажиропотока на 2026 год согласно прогнозным данным бюджетной модели аэропорта - 43,1 миллиона пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что по итогам января текущего года показатель пассажиропотока "равнозначен" результату января прошлого года.
