Аэропорт "Шереметьево" ожидает незначительного снижения пассажиропотока - 11.02.2026
Аэропорт "Шереметьево" ожидает незначительного снижения пассажиропотока
2026-02-11T00:16+0300
2026-02-11T00:16+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" по итогам 2026 года ожидает незначительного снижения пассажиропотока - менее чем на 1%, до 43,1 миллиона пассажиров, следует из сообщения аэропорта. "Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" по итогам 2025 года составил 43,4 миллиона пассажиров. Плановый показатель пассажиропотока на 2026 год согласно прогнозным данным бюджетной модели аэропорта - 43,1 миллиона пассажиров", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что по итогам января текущего года показатель пассажиропотока "равнозначен" результату января прошлого года.
00:16 11.02.2026
 
Аэропорт "Шереметьево" ожидает незначительного снижения пассажиропотока

Аэропорт "Шереметьево" в 2026 году ожидает незначительного снижения пассажиропотока

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" по итогам 2026 года ожидает незначительного снижения пассажиропотока - менее чем на 1%, до 43,1 миллиона пассажиров, следует из сообщения аэропорта.
"Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" по итогам 2025 года составил 43,4 миллиона пассажиров. Плановый показатель пассажиропотока на 2026 год согласно прогнозным данным бюджетной модели аэропорта - 43,1 миллиона пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что по итогам января текущего года показатель пассажиропотока "равнозначен" результату января прошлого года.
 
