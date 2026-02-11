https://1prime.ru/20260211/agroeksport-867373955.html

Россия нарастила поставки мороженого на зарубежные рынки

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из России вырос за прошлый год на 26%, до 74 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 17 тысяч тонн мороженого на сумму порядка 74 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в весе и на 26% в деньгах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятерке крупнейших стран-импортеров в натуральном выражении находятся: Казахстан - около 6 тысяч тонн, Белоруссия - более 4,5 тысяч тонн, Монголия - около 2 тысяч тонн, Узбекистан - более 1 тысячи тонн, Абхазия - более 800 тонн. "К числу интересных стран, где в 2025 году встречалось российское мороженое, можно отнести Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор, Индию", - добавляется в сообщении "Агроэкспорта". Уточняется, что максимальный объем экспорта в натуральном выражении наблюдался в 2021 году, когда Россия поставила на зарубежные рынки более 33 тысяч тонн мороженого.

