МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из России вырос за прошлый год на 26%, до 74 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 17 тысяч тонн мороженого на сумму порядка 74 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в весе и на 26% в деньгах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятерке крупнейших стран-импортеров в натуральном выражении находятся: Казахстан - около 6 тысяч тонн, Белоруссия - более 4,5 тысяч тонн, Монголия - около 2 тысяч тонн, Узбекистан - более 1 тысячи тонн, Абхазия - более 800 тонн. "К числу интересных стран, где в 2025 году встречалось российское мороженое, можно отнести Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор, Индию", - добавляется в сообщении "Агроэкспорта". Уточняется, что максимальный объем экспорта в натуральном выражении наблюдался в 2021 году, когда Россия поставила на зарубежные рынки более 33 тысяч тонн мороженого.
09:49 11.02.2026
 
Россия нарастила поставки мороженого на зарубежные рынки

"Агроэкспорт": экспорт российского мороженого вырос на 26 процентов

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженого из России вырос за прошлый год на 26%, до 74 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 17 тысяч тонн мороженого на сумму порядка 74 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 11% в весе и на 26% в деньгах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятерке крупнейших стран-импортеров в натуральном выражении находятся: Казахстан - около 6 тысяч тонн, Белоруссия - более 4,5 тысяч тонн, Монголия - около 2 тысяч тонн, Узбекистан - более 1 тысячи тонн, Абхазия - более 800 тонн.
"К числу интересных стран, где в 2025 году встречалось российское мороженое, можно отнести Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор, Индию", - добавляется в сообщении "Агроэкспорта".
Уточняется, что максимальный объем экспорта в натуральном выражении наблюдался в 2021 году, когда Россия поставила на зарубежные рынки более 33 тысяч тонн мороженого.
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Рыбный союз рассказал о росте экспорта рыбы в ЕС
