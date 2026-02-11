Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,5 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подскочил на 1,5%, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2026, ПРАЙМ
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
россия
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подскочил на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,5% - до 2 757,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 141,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,16%, до 1 121,48 пункта.
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
19:25 11.02.2026 (обновлено: 19:26 11.02.2026)
 
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,5 процента

Рынок акций РФ за основную торговую сессию среды подскочил на 1,5%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подскочил на 1,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,5% - до 2 757,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 141,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,16%, до 1 121,48 пункта.
 
