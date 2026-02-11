Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,5 процента

https://1prime.ru/20260211/aktsii-867393481.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подскочил на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,5% - до 2 757,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,65%, до 1 141,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,16%, до 1 121,48 пункта.

