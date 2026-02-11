Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева - 11.02.2026
Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева
Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева - 11.02.2026, ПРАЙМ
Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала | 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать Васину Виктору меру пресечения в виде заключения под стражу", - решил суд. Виктор Васин и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК. Как отметил в ходе заседания Виктор Васин, он является уроженцем Бийска, имеет высшее военное образование, пенсионер и инвалид третьей группы. Он заявил, что полностью признает вину и сотрудничает со следствием, что отговаривал соучастников совершать преступление. Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля. По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки. Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Васину Виктору меру пресечения в виде заключения под стражу", - решил суд.
Виктор Васин и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК.
Как отметил в ходе заседания Виктор Васин, он является уроженцем Бийска, имеет высшее военное образование, пенсионер и инвалид третьей группы. Он заявил, что полностью признает вину и сотрудничает со следствием, что отговаривал соучастников совершать преступление.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
