МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до минимумов за 10 лет, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. "Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до 10-летнего минимума", - рассказал министр. Он отметил, что ситуация с логистикой в экспортных поставках металлургической продукции после корректировки правил перемещения порожних грузовых вагонов улучшилась. "Однако на мировом рынке тоже низкий уровень цен в связи с глобальным профицитом металлургических мощностей, прежде всего в Китае, и демпингом со стороны других стран. Кроме того, против экспортеров работает укрепление курса рубля. В результате по итогам года производство готового проката сократилось на 5,2%, труб - на 13,9%", — добавил министр.
11:38 11.02.2026
 
Алиханов рассказал о снижении цен на сталь

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до минимумов за 10 лет, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.
"Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до 10-летнего минимума", - рассказал министр.
Он отметил, что ситуация с логистикой в экспортных поставках металлургической продукции после корректировки правил перемещения порожних грузовых вагонов улучшилась.
"Однако на мировом рынке тоже низкий уровень цен в связи с глобальным профицитом металлургических мощностей, прежде всего в Китае, и демпингом со стороны других стран. Кроме того, против экспортеров работает укрепление курса рубля. В результате по итогам года производство готового проката сократилось на 5,2%, труб - на 13,9%", — добавил министр.
