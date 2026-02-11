https://1prime.ru/20260211/alikhanov-867376778.html
Алиханов рассказал о снижении цен на сталь
Алиханов рассказал о снижении цен на сталь - 11.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о снижении цен на сталь
Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до минимумов за 10 лет, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:38+0300
2026-02-11T11:38+0300
2026-02-11T11:38+0300
экономика
россия
рф
китай
антон алиханов
минпромторг
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до минимумов за 10 лет, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. "Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до 10-летнего минимума", - рассказал министр. Он отметил, что ситуация с логистикой в экспортных поставках металлургической продукции после корректировки правил перемещения порожних грузовых вагонов улучшилась. "Однако на мировом рынке тоже низкий уровень цен в связи с глобальным профицитом металлургических мощностей, прежде всего в Китае, и демпингом со стороны других стран. Кроме того, против экспортеров работает укрепление курса рубля. В результате по итогам года производство готового проката сократилось на 5,2%, труб - на 13,9%", — добавил министр.
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867364410.html
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_246c0f6e167fc31128620a0668751c1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, китай, антон алиханов, минпромторг, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Антон Алиханов, Минпромторг, Госдума
Алиханов рассказал о снижении цен на сталь
Алиханов: цены на сталь снизились до десятилетних минимумов