Алиханов рассказал о крупных редкоземельных проектах в России

Алиханов рассказал о крупных редкоземельных проектах в России

2026-02-11T12:33+0300

экономика

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ряд крупных проектов "Росатома", "Ростеха" и частных инвесторов с поддержкой через кластерную инвестиционную платформу по добыче редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) готовятся в России, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. "По редким и редкоземельным металлам в конце прошлого года начал работу комбинат по добыче германия на Павловском месторождении в Приморском крае. Готовится ряд крупных проектов "Росатома", "Ростеха" и частных инвесторов с поддержкой через КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ. Он пояснил, что среди таких проектов добыча бериллиевого концентрата на месторождении Ермаковское в Бурятии, модернизация мощностей по переработке лопаритового концентрата на Ловозёрском ГОКе с разделительным производством оксидов РЗМ на Соликамском магниевом заводе. Освоение других редких металлов - тантала и ниобия - начнется с добычи на Большетагнинском месторождении в Иркутской области. "Для повышения конкурентоспособности по цене запускаем субсидию российским производителям продукции из РМ и РЗМ для предоставления скидки покупателям. По редким и редкоземельным металлам, а также ряду химических веществ мы уже составили сводные балансы спроса и предложения на перспективу до 2030 года с учетом запросов оборонного и гражданских секторов. Благодаря этому видим перспективы масштабирования и привлечения инвесторов", - заключил министр.

2026

