https://1prime.ru/20260211/anapa-867383437.html

В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме, трое пострадали

В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме, трое пострадали - 11.02.2026, ПРАЙМ

В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме, трое пострадали

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, трое пострадали, злоумышленник задержан, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T15:00+0300

2026-02-11T15:00+0300

2026-02-11T15:00+0300

происшествия

общество

россия

анапа

краснодарский край

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg

КРАСНОДАР, 11 фев - ПРАЙМ. Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, трое пострадали, злоумышленник задержан, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. "По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260117/fsb-866603555.html

анапа

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, анапа, краснодарский край, мвд