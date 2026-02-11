https://1prime.ru/20260211/anapa-867383437.html
В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме, трое пострадали
КРАСНОДАР, 11 фев - ПРАЙМ. Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, трое пострадали, злоумышленник задержан, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. "По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
