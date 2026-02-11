Apple зарегистрировала товарный знак в России

https://1prime.ru/20260211/apple--867383141.html
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2025 года. В феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет предоставлять в России наборы разработчика для создания программ и приложений. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
