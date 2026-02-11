https://1prime.ru/20260211/apple--867383141.html

Apple зарегистрировала товарный знак в России

Apple зарегистрировала товарный знак в России - 11.02.2026, ПРАЙМ

Apple зарегистрировала товарный знак в России

Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости,... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T14:52+0300

2026-02-11T14:52+0300

2026-02-11T14:52+0300

экономика

технологии

бизнес

apple

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860071508_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_6981a6780614f811e5b6226cc479f015.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2025 года. В феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет предоставлять в России наборы разработчика для создания программ и приложений. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20260114/idc-866476301.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, apple, роспатент