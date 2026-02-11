Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple зарегистрировала товарный знак в России - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/apple--867383141.html
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Apple зарегистрировала товарный знак в России - 11.02.2026, ПРАЙМ
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T14:52+0300
2026-02-11T14:52+0300
экономика
технологии
бизнес
apple
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860071508_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_6981a6780614f811e5b6226cc479f015.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2025 года. В феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет предоставлять в России наборы разработчика для создания программ и приложений. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20260114/idc-866476301.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860071508_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec8a82b142cba1f23b507ceebee04fff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, apple, роспатент
Экономика, Технологии, Бизнес, Apple, Роспатент
14:52 11.02.2026
 
Apple зарегистрировала товарный знак в России

Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Логотип компании Apple. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2025 года. В феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом компания хочет предоставлять в России наборы разработчика для создания программ и приложений.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
Компания Huawei - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Huawei обогнала Apple по поставкам смартфонов в Китае
14 января, 11:44
 
ЭкономикаТехнологииБизнесAppleРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала