Фондовые индексы АТР растут в среду утром

Фондовые индексы АТР растут в среду утром

2026-02-11T08:19+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду утром за счет привлечения интереса мировых инвесторов в связи с совокупностью факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,22%, до 4 137,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2 704,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 27 265 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 подскакивает на 1,54%, до 9 004 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,09%, до 5 359,61 пункта. В среду торги Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам вторника японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,28%, до 57 650,54 пункта. Наступающий год может стать еще одним рекордным, при этом азиатские рынки привлекают мировых инвесторов, опережая США и Европу, отмечает агентство Блумберг. "Азия действительно находится на пересечении трех крупных тем", - приводит агентство мнение стратега Amundi Investment Institute Эйдана Яо (Aidan Yao). Аналитик поясняет, что одна из основных тем - это искусственный интеллект, вторая - корпоративные изменения на некоторых рынках, третья - улучшение фундаментальных показателей.

2026

