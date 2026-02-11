https://1prime.ru/20260211/atr--867381182.html
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли - 11.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно продемонстрировали рост после публикации макроэкономической статистики,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:38+0300
2026-02-11T13:38+0300
2026-02-11T13:38+0300
экономика
рынок
индексы
торги
азиатско-тихоокеанский регион
китай
южная корея
kospi
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно продемонстрировали рост после публикации макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 4 131,98 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,24%, до 27 266,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 27 266,38 пункта. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1%, до 5 354,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,66%, до 9 014,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,28%, до 57 650,54 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику среды. Так, годовая инфляция в Китае замедлилась по итогам января до 0,2% с 0,8% по итогам прошлого года, при этом за месяц индекс потребительских цен увеличился как и в декабре на 0,2%, а прогнозировалось ускорение инфляции до 0,3%. В то же время и индекс цен производителей в стране снизился до 1,4%. Кроме того, уровень безработицы в Южной Корее в январе снизился до 3% с 3,3% месяцем ранее, прогноз предполагал увеличение до 4,1%. Южнокорейский KOSPI также поддерживал рост котировок автомобильных производителей. Бумаги Hyundai Motor выросли в цене почти на 6%, Kia Corp - на 4,6%.
https://1prime.ru/20260210/rossiya-867363275.html
азиатско-тихоокеанский регион
китай
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, китай, южная корея, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли
Биржи АТР в среду преимущественно выросли на фоне макростатистики