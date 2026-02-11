https://1prime.ru/20260211/atr--867381182.html

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли - 11.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно продемонстрировали рост после публикации макроэкономической статистики,... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T13:38+0300

2026-02-11T13:38+0300

2026-02-11T13:38+0300

экономика

рынок

индексы

торги

азиатско-тихоокеанский регион

китай

южная корея

kospi

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно продемонстрировали рост после публикации макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 4 131,98 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,24%, до 27 266,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 27 266,38 пункта. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1%, до 5 354,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,66%, до 9 014,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,28%, до 57 650,54 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику среды. Так, годовая инфляция в Китае замедлилась по итогам января до 0,2% с 0,8% по итогам прошлого года, при этом за месяц индекс потребительских цен увеличился как и в декабре на 0,2%, а прогнозировалось ускорение инфляции до 0,3%. В то же время и индекс цен производителей в стране снизился до 1,4%. Кроме того, уровень безработицы в Южной Корее в январе снизился до 3% с 3,3% месяцем ранее, прогноз предполагал увеличение до 4,1%. Южнокорейский KOSPI также поддерживал рост котировок автомобильных производителей. Бумаги Hyundai Motor выросли в цене почти на 6%, Kia Corp - на 4,6%.

https://1prime.ru/20260210/rossiya-867363275.html

азиатско-тихоокеанский регион

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, азиатско-тихоокеанский регион, китай, южная корея, kospi, shenzhen composite, hang seng index