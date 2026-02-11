https://1prime.ru/20260211/biznes-867397555.html

Российскому бизнесу важно иметь предсказуемую деловую среду, заявил Шохин

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российскому бизнесу важно иметь предсказуемую деловую и инвестиционную среду, а также стабильную налоговую систему, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на встрече председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой народной программы партии. "Очень важно для бизнеса иметь предсказуемую, комфортную деловую среду, инвестиционную среду", - сказал Шохин. Он отметил, что существует много факторов непредсказуемости, связанных и с санкционным давлением в отношении России. Кроме этого, много вызовов связано и с текущей макроэкономической ситуацией. "Но, тем не менее, мы в состоянии, наверное, сформулировать условия ведения бизнеса, которые бы максимально гарантировали с учетом этих ограничений стабильность делового оборота... Хотелось бы, чтобы вот эта стабильность делового оборота была поддержана вами с точки зрения защиты добросовестных, я подчеркну, добросовестных приобретателей собственности и чтобы четкая линия была на их защиту, с одной стороны. И, естественно, недопущение различного рода нарушений закона, коррупционных схем, с которыми, безусловно, и бизнес готов вместе с государством бороться", - добавил глава РСПП. Он напомнил, что ранее Россия взяла курс на сохранение стабильности налоговой системы. "Два больших повышения налогов - налога на прибыль и НДС, безусловно, были восприняты бизнесом с пониманием. Мы понимаем, что в нынешних условиях это неизбежно, и мы в этой связи поддержали эти решения правительства. Но, тем не менее, очень важно зафиксировать позицию... о том, что это не новые тенденции на повышение налогов, это временное решение. И мы перейдем в какой-то момент к политике снижения налогов", - подчеркнул Шохин. По его словам, важно поддержать бизнес, который проявляет чудеса адаптации к сложным вызовам и условиям, в том числе формирует платежи, расчеты, ищет каналы экспорта, импорта и так далее. "Он (бизнес - ред.), честно говоря, иногда попадает в серую зону. И вот очень важно как можно быстрее эту серую зону обелять. И программа обеления экономики, о которой говорилось в декабре на упомянутом Совете по стратегическому развитию, и правительство соответствующую программу утвердило, очень важно, чтобы это была не борьба с этими, скажем, эффективными технологиями работы в сложных условиях, а помощь в обелении этих схем, технологий и так далее", - заключил глава РСПП.

