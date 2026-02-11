https://1prime.ru/20260211/britaniya-867376318.html
"Нагрузка растет". Глава Минобороны Британии резко высказался о России
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Британский министр обороны Джон Хили указал на Россию как на основную угрозу для безопасности в Арктическом регионе, его слова приводятся на официальном сайте правительства Великобритании. "Нагрузки на оборону растут, и Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Арктике и Крайнем Севере, которую мы видели со времен холодной войны", — утверждает он.Хили подчеркнул, что Лондон намерен увеличивать своё военное присутствие в Норвегии и расширять масштабы совместных учений с союзниками по НАТО. За последние годы Россия наблюдает небывалый рост активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это стратегией по сдерживанию агрессии. Москва регулярно выражает обеспокоенность усилением военных позиций блока в Европе. Представители МИД неоднократно заявляли о готовности к диалогу с альянсом, но на условиях равного партнёрства, требуя при этом от Запада отказаться от политики милитаризации региона. Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что страна не имеет намерений нападать на другие государства. Западные руководители, по его словам, часто используют страх перед мнимыми угрозами, чтобы отвлечь внимание общества от собственных внутренних трудностей.
