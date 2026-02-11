https://1prime.ru/20260211/byudzhet-867397399.html
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета
2026-02-11T22:20+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и зампредом Госдумы, депутатом от региона Ириной Яровой исполнение бюджета по итогам 2025 года, в том числе ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года, сообщает Минфин РФ. "Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и заместителем председателя Государственной Думы, депутатом от Камчатского края Ириной Яровой", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе MAX. "Стороны обсудили исполнение регионального бюджета по итогам 2025 года, отметив прирост доходов консолидированного бюджета. Отдельное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года", - отмечается в сообщении. Камчатский край ежегодно получает федеральные средства на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование социальных обязательств, развитие инфраструктуры и реализацию государственных программ, отметили в Минфине. "В 2026 году в федеральном бюджете бюджету Камчатского края предусмотрено 60,4 миллиарда рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также 19,5 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении. Кроме того, до 2030 года региону одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры, отметили в Минфине.
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и зампредом Госдумы, депутатом от региона Ириной Яровой исполнение бюджета по итогам 2025 года, в том числе ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов
провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края
Владимиром Солодовым и заместителем председателя Государственной Думы, депутатом от Камчатского края Ириной Яровой", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе MAX
.
"Стороны обсудили исполнение регионального бюджета по итогам 2025 года, отметив прирост доходов консолидированного бюджета. Отдельное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке
летом прошлого года", - отмечается в сообщении.
Камчатский край ежегодно получает федеральные средства на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование социальных обязательств, развитие инфраструктуры и реализацию государственных программ, отметили в Минфине
.
"В 2026 году в федеральном бюджете бюджету Камчатского края предусмотрено 60,4 миллиарда рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также 19,5 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении.
Кроме того, до 2030 года региону одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры, отметили в Минфине.