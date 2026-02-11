Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета - 11.02.2026, ПРАЙМ
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета - 11.02.2026, ПРАЙМ
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета
Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и зампредом Госдумы, депутатом от региона Ириной Яровой... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T22:20+0300
2026-02-11T22:20+0300
финансы
россия
камчатский край
рф
камчатка
антон силуанов
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867396087_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_a11b5afbcb13d600a33f2eeec038eb72.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и зампредом Госдумы, депутатом от региона Ириной Яровой исполнение бюджета по итогам 2025 года, в том числе ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года, сообщает Минфин РФ. "Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и заместителем председателя Государственной Думы, депутатом от Камчатского края Ириной Яровой", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе MAX. "Стороны обсудили исполнение регионального бюджета по итогам 2025 года, отметив прирост доходов консолидированного бюджета. Отдельное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года", - отмечается в сообщении. Камчатский край ежегодно получает федеральные средства на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование социальных обязательств, развитие инфраструктуры и реализацию государственных программ, отметили в Минфине. "В 2026 году в федеральном бюджете бюджету Камчатского края предусмотрено 60,4 миллиарда рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также 19,5 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении. Кроме того, до 2030 года региону одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры, отметили в Минфине.
камчатский край
рф
камчатка
финансы, россия, камчатский край, рф, камчатка, антон силуанов, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Камчатский край, РФ, КАМЧАТКА, Антон Силуанов, Минфин, Госдума
22:20 11.02.2026
 
Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края исполнение бюджета

Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Солодовым исполнение бюджета в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и зампредом Госдумы, депутатом от региона Ириной Яровой исполнение бюджета по итогам 2025 года, в том числе ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и заместителем председателя Государственной Думы, депутатом от Камчатского края Ириной Яровой", - говорится в сообщении министерства в канале на платформе MAX.
"Стороны обсудили исполнение регионального бюджета по итогам 2025 года, отметив прирост доходов консолидированного бюджета. Отдельное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего на Камчатке летом прошлого года", - отмечается в сообщении.
Камчатский край ежегодно получает федеральные средства на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование социальных обязательств, развитие инфраструктуры и реализацию государственных программ, отметили в Минфине.
"В 2026 году в федеральном бюджете бюджету Камчатского края предусмотрено 60,4 миллиарда рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также 19,5 миллиарда рублей целевых межбюджетных трансфертов", - говорится в сообщении.
Кроме того, до 2030 года региону одобрены лимиты казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ и развитие инфраструктуры, отметили в Минфине.
 
ФинансыРОССИЯКамчатский крайРФКАМЧАТКААнтон СилуановМинфинГосдума
 
 
