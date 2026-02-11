Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/capitalcom-867371405.html
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США
Стоимость золота в среду утром поднимается при снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T08:17+0300
2026-02-11T08:17+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается при снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 38,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 5 069,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,19% - до 82,145 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускается до 4,131% с 4,145% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла. "За последние две недели драгоценные металлы оказались отдалены от фундаментальных показателей... Снижение доходности (гособлигаций США - ред.), очевидно, оказывает поддержку золоту сегодня", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
https://1prime.ru/20260209/siriya-867335971.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
08:17 11.02.2026
 
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

Цена золота растет благодаря снижению доходности гособлигаций США

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается при снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 38,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 5 069,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,19% - до 82,145 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускается до 4,131% с 4,145% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла.
"За последние две недели драгоценные металлы оказались отдалены от фундаментальных показателей... Снижение доходности (гособлигаций США - ред.), очевидно, оказывает поддержку золоту сегодня", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).
Вид на Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу
9 февраля, 22:29
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала