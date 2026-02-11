https://1prime.ru/20260211/capitalcom-867371405.html

Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается при снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 38,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 5 069,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,19% - до 82,145 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время опускается до 4,131% с 4,145% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла. "За последние две недели драгоценные металлы оказались отдалены от фундаментальных показателей... Снижение доходности (гособлигаций США - ред.), очевидно, оказывает поддержку золоту сегодня", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).

