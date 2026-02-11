https://1prime.ru/20260211/diplomat-867370033.html
Пакистанский дипломат рассказал о профессионализме российских дипломатов
Пакистанский дипломат рассказал о профессионализме российских дипломатов
2026-02-11T06:30+0300
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Российские дипломаты известны своей откровенностью и прямотой, они не склонны к манипуляциям, такое мнение высказал РИА Новости делегат от пакистанской миссии при ООН.
"На основе моих взаимодействий с российскими дипломатами я могу сказать, что они известны своим прямым и откровенным подходом. Они не играют в игры и не полагаются на двусмысленность", - сообщил делегат.
Они говорят прямо и делятся своими взглядами напрямую, подчеркнул пакистанский дипломат.
Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, и президент Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув их важный вклад в укрепление международных связей и защиту национальных интересов.
