https://1prime.ru/20260211/diplomat-867370033.html

Пакистанский дипломат рассказал о профессионализме российских дипломатов

Пакистанский дипломат рассказал о профессионализме российских дипломатов - 11.02.2026, ПРАЙМ

Пакистанский дипломат рассказал о профессионализме российских дипломатов

Российские дипломаты известны своей откровенностью и прямотой, они не склонны к манипуляциям, такое мнение высказал РИА Новости делегат от пакистанской миссии... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T06:30+0300

2026-02-11T06:30+0300

2026-02-11T06:30+0300

общество

экономика

мировая экономика

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867370033.jpg?1770780650

ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Российские дипломаты известны своей откровенностью и прямотой, они не склонны к манипуляциям, такое мнение высказал РИА Новости делегат от пакистанской миссии при ООН. "На основе моих взаимодействий с российскими дипломатами я могу сказать, что они известны своим прямым и откровенным подходом. Они не играют в игры и не полагаются на двусмысленность", - сообщил делегат. Они говорят прямо и делятся своими взглядами напрямую, подчеркнул пакистанский дипломат. Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, и президент Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув их важный вклад в укрепление международных связей и защиту национальных интересов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, владимир путин, оон