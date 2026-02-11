https://1prime.ru/20260211/dmitriev-867387335.html

Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев

Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев

2026-02-11T16:57+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Ранее глава евродипломатии Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на Олимпийских играх в Милане проявлением "европейской гордости". "Кая Каллас провоцирует "папочку" Трампа и его команду. Возможно, Кая скоро усвоит принцип FAFO", - написал Дмириев в посте в соцсети Х. FAFO можно расшифровать как "попробуй и узнаешь". Генсек НАТО Марк Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.

