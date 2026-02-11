Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260211/dmitriev-867387335.html
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев - 11.02.2026, ПРАЙМ
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:57+0300
2026-02-11T16:57+0300
политика
мировая экономика
сша
израиль
иран
кая каллас
дональд трамп
кирилл дмитриев
нато
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Ранее глава евродипломатии Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на Олимпийских играх в Милане проявлением "европейской гордости". "Кая Каллас провоцирует "папочку" Трампа и его команду. Возможно, Кая скоро усвоит принцип FAFO", - написал Дмириев в посте в соцсети Х. FAFO можно расшифровать как "попробуй и узнаешь". Генсек НАТО Марк Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
https://1prime.ru/20260211/kallas-867370860.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, израиль, иран, кая каллас, дональд трамп, кирилл дмитриев, нато, рфпи
Политика, Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Кая Каллас, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, НАТО, РФПИ
16:57 11.02.2026
 
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев

Дмитриев: Каллас провоцирует Трампа комментариями о его команде

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Ранее глава евродипломатии Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на Олимпийских играх в Милане проявлением "европейской гордости".
"Кая Каллас провоцирует "папочку" Трампа и его команду. Возможно, Кая скоро усвоит принцип FAFO", - написал Дмириев в посте в соцсети Х. FAFO можно расшифровать как "попробуй и узнаешь".
Генсек НАТО Марк Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
На Западе высказались после слов Каллас об уступках со стороны Москвы
07:20
 
ПолитикаМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬИРАНКая КалласДональд ТрампКирилл ДмитриевНАТОРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала