Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
Дмитриев: Каллас провоцирует Трампа комментариями о его команде
© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Ранее глава евродипломатии Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на Олимпийских играх в Милане проявлением "европейской гордости".
"Кая Каллас провоцирует "папочку" Трампа и его команду. Возможно, Кая скоро усвоит принцип FAFO", - написал Дмириев в посте в соцсети Х. FAFO можно расшифровать как "попробуй и узнаешь".
Генсек НАТО Марк Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.