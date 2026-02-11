Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обеспокоен: доллару нашлись сразу три замены - 11.02.2026, ПРАЙМ
Трамп обеспокоен: доллару нашлись сразу три замены
Трамп обеспокоен: доллару нашлись сразу три замены - 11.02.2026, ПРАЙМ
Трамп обеспокоен: доллару нашлись сразу три замены
Идея альтернативной платежной системы Brics Pay, которую могут принять на саммите объединения в Индии, весьма интересна. В теории она позволит практически... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T05:05+0300
2026-02-11T05:05+0300
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Идея альтернативной платежной системы Brics Pay, которую могут принять на саммите объединения в Индии, весьма интересна. В теории она позволит практически мгновенно переводить и конвертировать валюту стран-участниц, минуя доллар, что существенно сократит расходы для участников международной торговли или, например, туристов.Но на практике реализация этой идеи затруднена. Надо понимать, что сделки будут осуществляться не с фиатными валютами, а с цифровыми, что сопряжено с рисками, например, кибератак или системных сбоев. Предполагается также, что обмен валютой может осуществляться не сразу же, а по окончанию некого периода, (т.е. фактически может осуществляться взаимозачет между странами). Но тогда возможны проблемы в случае платежного дисбаланса, когда одна страна продает другой что-либо в больших объемах, но сама у нее ничего не закупает.Еще один вариант – альтернативная фиатная валюта. О том, что юань должен стать полноценной резервной валютой, недавно заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Однако, судя по всему, это игра вдолгую. Объем сделок в долларах сегодня кратно превышает объем сделок в юанях. Кроме того, курс юаня волатилен и представляется рискованным для инвесторов.С точки зрения потенциальной замены доллара – или, скорее, альтернативы для проведения расчетов - гораздо более интересная штука Unit (расчетная единица БРИКС ). Учитывая, что Unit обеспечен золотом, а также корзиной валют из равных пропорций юаня, рупии, рубля, реала и рэнда, он может стать достойным конкурентом и альтернативой.Дональд Трамп, конечно же, всем этим обеспокоен. В случае успешного запуска новой системы влияние доллара будет подорвано. Это грозит реальными проблемами для экономики и финансовой стабильности США. Трамп уже пообещал 100-процентный налог тем странам, которые станут участниками новой системы. Такая мера существенно снизит прибыль экспортеров или сделает экспорт нерентабельным, что в сравнении с сокращением затрат на конвертацию и перевод будет выглядеть совсем не привлекательно. Кроме того, США всегда могут ввести и вторичные санкции.Конечно, в ближайшем будущем крах "старого мира" не ожидается. Для этого система должна работать стабильно, без сбоев, способных подорвать доверие, что пока не так однозначно. Но контуры ее уже начали прорисовываться.Автор - кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович
Трамп обеспокоен: доллару нашлись сразу три замены

Федюкович: заменить доллар в международных расчетах в перспективе сможет Unit

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Идея альтернативной платежной системы Brics Pay, которую могут принять на саммите объединения в Индии, весьма интересна. В теории она позволит практически мгновенно переводить и конвертировать валюту стран-участниц, минуя доллар, что существенно сократит расходы для участников международной торговли или, например, туристов.
Но на практике реализация этой идеи затруднена. Надо понимать, что сделки будут осуществляться не с фиатными валютами, а с цифровыми, что сопряжено с рисками, например, кибератак или системных сбоев. Предполагается также, что обмен валютой может осуществляться не сразу же, а по окончанию некого периода, (т.е. фактически может осуществляться взаимозачет между странами). Но тогда возможны проблемы в случае платежного дисбаланса, когда одна страна продает другой что-либо в больших объемах, но сама у нее ничего не закупает.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года
5 февраля, 13:30
Еще один вариант – альтернативная фиатная валюта. О том, что юань должен стать полноценной резервной валютой, недавно заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Однако, судя по всему, это игра вдолгую. Объем сделок в долларах сегодня кратно превышает объем сделок в юанях. Кроме того, курс юаня волатилен и представляется рискованным для инвесторов.
С точки зрения потенциальной замены доллара – или, скорее, альтернативы для проведения расчетов - гораздо более интересная штука Unit (расчетная единица БРИКС ). Учитывая, что Unit обеспечен золотом, а также корзиной валют из равных пропорций юаня, рупии, рубля, реала и рэнда, он может стать достойным конкурентом и альтернативой.
Дональд Трамп, конечно же, всем этим обеспокоен. В случае успешного запуска новой системы влияние доллара будет подорвано. Это грозит реальными проблемами для экономики и финансовой стабильности США. Трамп уже пообещал 100-процентный налог тем странам, которые станут участниками новой системы. Такая мера существенно снизит прибыль экспортеров или сделает экспорт нерентабельным, что в сравнении с сокращением затрат на конвертацию и перевод будет выглядеть совсем не привлекательно. Кроме того, США всегда могут ввести и вторичные санкции.
Конечно, в ближайшем будущем крах "старого мира" не ожидается. Для этого система должна работать стабильно, без сбоев, способных подорвать доверие, что пока не так однозначно. Но контуры ее уже начали прорисовываться.
Автор - кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФинансыРынокСШАИНДИЯКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпиндоллар
 
 
