11.02.2026
Доллар дорожает к евро после публикации статистики из США
Доллар дорожает к евро после публикации статистики из США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро после публикации статистики из США
Стоимость доллара к евро поднимается в среду вечером после публикации сильной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T18:11+0300
2026-02-11T18:11+0300
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро поднимается в среду вечером после публикации сильной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1858 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1894 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 153,59 иены со 154,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 97,01 пункта. Ранее минтруд США сообщил, что безработица в стране в январе снизилась до 4,3% с декабрьских 4,4%, аналитики ожидали сохранения показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, прогнозировался рост только на 70 тысяч. Декабрьский рост был пересмотрен до 48 тысяч с 50 тысяч. Позднее в среду министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в январе. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета снизился до 86,5 миллиарда долларов. Статистика также может отразиться на стоимости американской валюты.
сша
2026
рынок, сша
Рынок, США
18:11 11.02.2026
 
Доллар дорожает к евро после публикации статистики из США

Стоимость доллара к евро дорожает после публикации статистики по рынку труда в США

Доллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро поднимается в среду вечером после публикации сильной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1858 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1894 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 153,59 иены со 154,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 97,01 пункта.
Ранее минтруд США сообщил, что безработица в стране в январе снизилась до 4,3% с декабрьских 4,4%, аналитики ожидали сохранения показателя.
Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, прогнозировался рост только на 70 тысяч. Декабрьский рост был пересмотрен до 48 тысяч с 50 тысяч.
Позднее в среду министерство финансов США опубликует данные о состоянии бюджета страны в январе. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета снизился до 86,5 миллиарда долларов. Статистика также может отразиться на стоимости американской валюты.
 
