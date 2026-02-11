https://1prime.ru/20260211/dvizhenie-867369937.html

В Хабаровском крае восстановили движение после схода 25 вагонов с углем

ХАБАРОВСК, 11 фев - ПРАЙМ. Движение по железнодорожным путям Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) после схода 25 вагонов с углем восстановлено в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС РФ. Вечером 9 февраля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне "Датта-Кенада" между станциями Высокогорная и Советская Гавань на 256-м километре в Ванинском муниципальном районе. Грузовой поезд следовал в составе 71 вагона. Обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Позже в ведомстве уточнили, что с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Были задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они были возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Также задержка коснулась 16 грузовых поездов, сообщала Дальневосточная транспортная полиция. "В Ванинском районе движение поездов возобновлено по штатной схеме. На аварийном участке с 7.00 (0.00 мск) 11 февраля полностью завершены работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем... На месте происшествия работали два восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД", - говорится в сообщении краевого главка МЧС. По данным Дальневосточной транспортной полиции, предварительной причиной схода грузового состава стало падение давления в тормозной магистрали локомотива, вследствие чего движение поезда резко остановилось - произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами. Помимо железнодорожного полотна, пострадали четыре опоры контактной сети. Как сообщал минтранс региона, пассажиров из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения доставляли междугородными автобусами. Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, ущерб от ЧП составил более одного миллиона рублей.

