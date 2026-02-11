https://1prime.ru/20260211/dvizhenie-867369937.html
В Хабаровском крае восстановили движение после схода 25 вагонов с углем
В Хабаровском крае восстановили движение после схода 25 вагонов с углем - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае восстановили движение после схода 25 вагонов с углем
Движение по железнодорожным путям Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) после схода 25 вагонов с углем восстановлено в Хабаровском крае, сообщает краевой главк | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T06:27+0300
2026-02-11T06:27+0300
2026-02-11T06:27+0300
бизнес
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
рф
мчс
двжд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867369937.jpg?1770780467
ХАБАРОВСК, 11 фев - ПРАЙМ. Движение по железнодорожным путям Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) после схода 25 вагонов с углем восстановлено в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС РФ.
Вечером 9 февраля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне "Датта-Кенада" между станциями Высокогорная и Советская Гавань на 256-м километре в Ванинском муниципальном районе. Грузовой поезд следовал в составе 71 вагона. Обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Позже в ведомстве уточнили, что с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Были задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они были возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Также задержка коснулась 16 грузовых поездов, сообщала Дальневосточная транспортная полиция.
"В Ванинском районе движение поездов возобновлено по штатной схеме. На аварийном участке с 7.00 (0.00 мск) 11 февраля полностью завершены работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем... На месте происшествия работали два восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.
По данным Дальневосточной транспортной полиции, предварительной причиной схода грузового состава стало падение давления в тормозной магистрали локомотива, вследствие чего движение поезда резко остановилось - произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами. Помимо железнодорожного полотна, пострадали четыре опоры контактной сети.
Как сообщал минтранс региона, пассажиров из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения доставляли междугородными автобусами.
Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, ущерб от ЧП составил более одного миллиона рублей.
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, рф, мчс, двжд
Бизнес, РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Хабаровский край, РФ, МЧС, ДВЖД
В Хабаровском крае восстановили движение после схода 25 вагонов с углем
В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 25 вагонов с углем
ХАБАРОВСК, 11 фев - ПРАЙМ. Движение по железнодорожным путям Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) после схода 25 вагонов с углем восстановлено в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС РФ.
Вечером 9 февраля в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне "Датта-Кенада" между станциями Высокогорная и Советская Гавань на 256-м километре в Ванинском муниципальном районе. Грузовой поезд следовал в составе 71 вагона. Обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Позже в ведомстве уточнили, что с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Были задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они были возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Также задержка коснулась 16 грузовых поездов, сообщала Дальневосточная транспортная полиция.
"В Ванинском районе движение поездов возобновлено по штатной схеме. На аварийном участке с 7.00 (0.00 мск) 11 февраля полностью завершены работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем... На месте происшествия работали два восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.
По данным Дальневосточной транспортной полиции, предварительной причиной схода грузового состава стало падение давления в тормозной магистрали локомотива, вследствие чего движение поезда резко остановилось - произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами. Помимо железнодорожного полотна, пострадали четыре опоры контактной сети.
Как сообщал минтранс региона, пассажиров из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения доставляли междугородными автобусами.
Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, ущерб от ЧП составил более одного миллиона рублей.