Эксперт рассказал о способах взлома умных кормушек для животных
Эксперт рассказал о способах взлома умных кормушек для животных
2026-02-11T05:18+0300
2026-02-11T05:18+0300
технологии
общество
россия
лаборатория касперского
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники могут взламывать умные кормушки для питомцев для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию человека, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер", - сообщил он. Кроме того, умные устройства используют в качестве точки входа во внутреннюю сеть для кибератак на другие устройства, например компьютеры. Так, если злоумышленники получили доступ к кормушке, они могут попытаться взломать и другие подключенные устройства или даже создать ботнет - сеть захваченных гаджетов, которую затем используют для DDoS-атак или майнинга криптовалют, пояснил эксперт. "Это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов", - добавил он. По его словам, любое устройство с выходом в сеть потенциально может стать точкой входа для злоумышленников. А современные кормушки для животных - яркий пример умных устройств, которым не всегда уделяют внимание с точки зрения кибербезопасности. Понять, что устройство взломано, не всегда просто, но стоит насторожиться, если оно начинает вести себя странно. Например, само включается или внезапно перезагружается, соединение с сетью становится нестабильным, прокомментировал Дащенко. Подозрения должны вызвать и любые действия, которые вы не совершали - неизвестные уведомления, ошибки или активности.
технологии, общество , россия, лаборатория касперского
Технологии, Общество , РОССИЯ, Лаборатория Касперского
05:18 11.02.2026
 
Эксперт рассказал о способах взлома умных кормушек для животных

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники могут взламывать умные кормушки для питомцев для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию человека, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер", - сообщил он.
Кроме того, умные устройства используют в качестве точки входа во внутреннюю сеть для кибератак на другие устройства, например компьютеры. Так, если злоумышленники получили доступ к кормушке, они могут попытаться взломать и другие подключенные устройства или даже создать ботнет - сеть захваченных гаджетов, которую затем используют для DDoS-атак или майнинга криптовалют, пояснил эксперт.
"Это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов", - добавил он.
По его словам, любое устройство с выходом в сеть потенциально может стать точкой входа для злоумышленников. А современные кормушки для животных - яркий пример умных устройств, которым не всегда уделяют внимание с точки зрения кибербезопасности.
Понять, что устройство взломано, не всегда просто, но стоит насторожиться, если оно начинает вести себя странно. Например, само включается или внезапно перезагружается, соединение с сетью становится нестабильным, прокомментировал Дащенко.
Подозрения должны вызвать и любые действия, которые вы не совершали - неизвестные уведомления, ошибки или активности.
 
Заголовок открываемого материала