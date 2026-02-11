https://1prime.ru/20260211/eksperty-867367254.html

Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли

Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли - 11.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли

Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T03:17+0300

2026-02-11T03:17+0300

2026-02-11T03:17+0300

экономика

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367254.jpg?1770769042

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть у РИА Новости. "Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87 059 рублей в месяц", - отмечается в исследовании. При этом самый высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы - показатель почти удвоился. В 2025 году работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тысячи рублей в месяц. По словам аналитиков, это отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции. Помимо этого, средние зарплатные предложения для технологов в 2025 году выросли более чем в полтора раза, до 130 тысяч рублей в месяц. "Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации", - рассказали аналитики. Также средние зарплатные предложения упаковщикам выросли на 42%, до 61,17 тысячи рублей в месяц. Аналитики связывают это с ростом объемов производства и потребностью в стабильных операционных командах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия