Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли - 11.02.2026
Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли
2026-02-11T03:17+0300
2026-02-11T03:17+0300
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть у РИА Новости. "Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87 059 рублей в месяц", - отмечается в исследовании. При этом самый высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы - показатель почти удвоился. В 2025 году работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тысячи рублей в месяц. По словам аналитиков, это отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции. Помимо этого, средние зарплатные предложения для технологов в 2025 году выросли более чем в полтора раза, до 130 тысяч рублей в месяц. "Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации", - рассказали аналитики. Также средние зарплатные предложения упаковщикам выросли на 42%, до 61,17 тысячи рублей в месяц. Аналитики связывают это с ростом объемов производства и потребностью в стабильных операционных командах.
2026
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
03:17 11.02.2026
 
Эксперты рассказали о росте зарплат в рыбной отрасли

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты в рыбной отрасли России по итогам 2025 года выросли на 22%, до порядка 87 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании "Авито Работы", которое есть у РИА Новости.
"Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в среднем на 22% больше, чем годом ранее. В результате средний уровень зарплатных предложений в отрасли достиг 87 059 рублей в месяц", - отмечается в исследовании.
При этом самый высокий темп роста средних предлагаемых зарплат зафиксирован у обработчиков рыбы - показатель почти удвоился. В 2025 году работодатели предлагали этим специалистам в среднем 75,43 тысячи рублей в месяц. По словам аналитиков, это отражает рост потребности в рабочем персонале на этапах переработки и первичной подготовки продукции.
Помимо этого, средние зарплатные предложения для технологов в 2025 году выросли более чем в полтора раза, до 130 тысяч рублей в месяц. "Повышение связано с усложнением производственных процессов, внедрением новых стандартов качества и автоматизации", - рассказали аналитики.
Также средние зарплатные предложения упаковщикам выросли на 42%, до 61,17 тысячи рублей в месяц. Аналитики связывают это с ростом объемов производства и потребностью в стабильных операционных командах.
 
