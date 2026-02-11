Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Высокие цены на электроэнергию угрожают металлургам Европы, считает Eurofer - 11.02.2026
Высокие цены на электроэнергию угрожают металлургам Европы, считает Eurofer
Высокие цены на электроэнергию угрожают металлургам Европы, считает Eurofer - 11.02.2026, ПРАЙМ
Высокие цены на электроэнергию угрожают металлургам Европы, считает Eurofer
Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что снижение высоких цен на электроэнергию необходимо для развития сталелитейной промышленности и сохранения... | 11.02.2026, ПРАЙМ
европа
ес
eurofer
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что снижение высоких цен на электроэнергию необходимо для развития сталелитейной промышленности и сохранения экономической состоятельности Европы, сообщила ассоциация. "Сталь находится в центре промышленных амбиций Европы, но ее сдерживают заоблачные цены и издержки на электроэнергию. Если ЕС хочет, чтобы инвестиции в низкоуглеродистую сталь осуществлялись в Европе, он должен обеспечить совокупные издержки на электроэнергию на уровне, близком к 50 евро за МВт.ч, во всех государствах-членах. Снижение цен на электроэнергию сейчас является лакмусовой бумажкой экономической и климатической состоятельности Европы", - приводятся в релизе слова президента Eurofer Хенрика Адама. Отмечается, что ассоциация поддержала требование к ЕС от европейских компаний и отраслей промышленности о том, чтобы снизить цены на электроэнергию. В Eurofer считают, что сокращение стоимости является условием для промышленного развития, конкурентоспособности и экономической устойчивости Европы. "Постоянно высокие и нестабильные цены на электроэнергию, еще больше усугубляемые высокими налогами и углеродными издержками, стали одним из главных препятствий для инвестиций, электрификации и декарбонизации в европейской сталелитейной промышленности", - указала Eurofer. Ассоциация подчеркнула, что восстановление цен на электроэнергию до уровня, близкого к докризисному, - 44 евро за МВт.ч, имеет важное значение, если Европа всерьез намерена укрепить свою сталелитейную промышленность и защитить производственные цепочки. В то же время ассоциация отметила необходимость принятия краткосрочных мер поддержки для сохранения производства стали и инвестиций в Европе в период проведения структурных реформ. "Сталелитейные компании принимают решения уже сейчас. Без эффективного снижения высоких цен на электроэнергию инвестиции переместятся в другие регионы, и производственные мощности будут потеряны. Сохранение производства стали в Европе - это не просто промышленный вопрос, это крайне важно для экономической безопасности и стратегической автономии Европы", - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Акселя Эггерта. Согласно данным World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA), страны ЕС в 2025 году произвели 126,2 миллиона тонн стали, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС - 42,8 миллиона тонн (спад на 0,9%).
европа
европа, ес, eurofer
ЕВРОПА, ЕС, Eurofer
21:20 11.02.2026
 
Высокие цены на электроэнергию угрожают металлургам Европы, считает Eurofer

Eurofer: снижение цен на электроэнергию нужно для развития сталелитейной промышленности

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПлавка 500-граммового мерного слитка золота высшей пробы
Плавка 500-граммового мерного слитка золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Плавка 500-граммового мерного слитка золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что снижение высоких цен на электроэнергию необходимо для развития сталелитейной промышленности и сохранения экономической состоятельности Европы, сообщила ассоциация.
"Сталь находится в центре промышленных амбиций Европы, но ее сдерживают заоблачные цены и издержки на электроэнергию. Если ЕС хочет, чтобы инвестиции в низкоуглеродистую сталь осуществлялись в Европе, он должен обеспечить совокупные издержки на электроэнергию на уровне, близком к 50 евро за МВт.ч, во всех государствах-членах. Снижение цен на электроэнергию сейчас является лакмусовой бумажкой экономической и климатической состоятельности Европы", - приводятся в релизе слова президента Eurofer Хенрика Адама.
Отмечается, что ассоциация поддержала требование к ЕС от европейских компаний и отраслей промышленности о том, чтобы снизить цены на электроэнергию. В Eurofer считают, что сокращение стоимости является условием для промышленного развития, конкурентоспособности и экономической устойчивости Европы.
"Постоянно высокие и нестабильные цены на электроэнергию, еще больше усугубляемые высокими налогами и углеродными издержками, стали одним из главных препятствий для инвестиций, электрификации и декарбонизации в европейской сталелитейной промышленности", - указала Eurofer.
Ассоциация подчеркнула, что восстановление цен на электроэнергию до уровня, близкого к докризисному, - 44 евро за МВт.ч, имеет важное значение, если Европа всерьез намерена укрепить свою сталелитейную промышленность и защитить производственные цепочки.
В то же время ассоциация отметила необходимость принятия краткосрочных мер поддержки для сохранения производства стали и инвестиций в Европе в период проведения структурных реформ.
"Сталелитейные компании принимают решения уже сейчас. Без эффективного снижения высоких цен на электроэнергию инвестиции переместятся в другие регионы, и производственные мощности будут потеряны. Сохранение производства стали в Европе - это не просто промышленный вопрос, это крайне важно для экономической безопасности и стратегической автономии Европы", - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Акселя Эггерта.
Согласно данным World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA), страны ЕС в 2025 году произвели 126,2 миллиона тонн стали, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, страны Европы вне ЕС - 42,8 миллиона тонн (спад на 0,9%).
 
