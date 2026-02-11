https://1prime.ru/20260211/evraz-867322290.html

Аналитики выяснили, как меняется российский рынок металлоконструкций

Аналитики выяснили, как меняется российский рынок металлоконструкций - 11.02.2026, ПРАЙМ

Аналитики выяснили, как меняется российский рынок металлоконструкций

Российский рынок заводов металлоконструкций (ЗМК) демонстрирует неоднородное развитие: при заметном росте автоматизации и цифровизации сохраняется дефицит... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T10:00+0300

2026-02-11T10:00+0300

2026-02-11T10:00+0300

промышленность

evraz steel building

металлопрокат

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867019342_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_c621b17b08a7867e63865249e83f95c4.jpg

МОСКВА, 11 февраля — ПРАЙМ. Российский рынок заводов металлоконструкций (ЗМК) демонстрирует неоднородное развитие: при заметном росте автоматизации и цифровизации сохраняется дефицит инженерных и контрольных компетенций, особенно в сегменте защитных покрытий. К такому выводу пришли аналитики Evraz Steel Building по итогам отраслевого мониторинга на базе 117 комплексных технических аудитов разных предприятий отрасли, проведённых в 2025 году в различных регионах страны. Одной из системных особенностей рынка остаётся недостаточная развитость инженерной экспертизы. По данным аудитов, 58% заводов не имеют собственного конструкторского отдела, что ограничивает их гибкость при работе с проектной документацией и увеличивает сроки реализации технически сложных заказов. Отдельного внимания заслуживает сегмент антикоррозионной и огнезащитной обработки. По итогам проверок этап нанесения лакокрасочных материалов остаётся лидером по количеству выявленных несоответствий и рекламаций. Согласно данным, лишь 13% заводов владеют технологиями нанесения огнезащитных покрытий (ОГЗ). Среди наиболее распространённых проблем эксперты выделяют отсутствие технологов по АКЗ, слабую регламентацию процессов, дефицит квалифицированных маляров, использование неотапливаемых окрасочных цехов и изношенного оборудования. Дополнительные риски создают неотлаженные дробемётные установки, отсутствие систем сепарации и фильтрации, а также применение низкокачественного абразива. Выявлен и ряд типовых нарушений производственных процессов — от недостаточного входного контроля до несоответствий в качестве сварных соединений и упаковке готовой продукции. Но есть и позитивные изменения. Более 50% предприятий уже внедрили современное лазерное оборудование, что повышает точность, производительность и повторяемость операций. Также отмечается рост зрелости в управлении сроками поставок и контроле качества металлопроката. Без выделенной службы контроля качества работают только 15% ЗМК. Сегодня 44% заводов располагают собственными лабораториями неразрушающего контроля. Это свидетельствует о стремлении почти половины предприятий замыкать производственный цикл внутри компании и снижать зависимость от внешних подрядчиков, указывают аналитики. В целом полученные данные показывают, что рынок металлоконструкций уверенно справляется с базовыми производственными задачами. Однако в сегментах, требующих глубокой инженерной экспертизы и специальных знаний, сохраняется структурный разрыв между техническим оснащением и уровнем компетенций персонала. Как отмечает заместитель управляющего директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин, по итогам каждого аудита для предприятий формируется индивидуальный план корректирующих мероприятий, включающий рекомендации по оптимизации процессов — от организации рабочих мест до контроля качества сварных швов и защитных покрытий. Фактически заводы получают готовую "дорожную карту" повышения операционной зрелости и конкурентоспособности на рынке. Компания проводит на своих предприятиях обучение и стажировку сотрудников.

https://1prime.ru/20260209/evraz-867246148.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, evraz steel building, металлопрокат