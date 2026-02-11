https://1prime.ru/20260211/fon-der-lyayen-867388716.html

Фон дер Ляйен признала высокие цены на энергоносители в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что цены на энергоносители в ЕС остаются высокими и волатильными на фоне запрета на российских энергоносителей. "Мой третий и последний пункт касается надежности и доступной стоимости энергии. Это центральный элемент нашей экономической аргументации в пользу Европы, особенно для энергоемких отраслей. Цены остаются слишком высокими и слишком волатильными. Мы знаем причину этого: газ толкает цены вверх, возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика - вниз", - сказала она на Европейском промышленном саммите в Антверпене. Она при этом не упомянула, что санкции против российской энергетики стали причиной резкого роста цен на газ и электроэнергию в ЕС. Фон дер Ляйен добавила, что в 2025 году впервые в истории ЕС произвел больше электроэнергии из солнечных и ветровых источников, чем из всех ископаемых видов топлива в совокупности. "Но необходимо сделать больше, чтобы стабилизировать цены и снизить их. Ближайшие годы будут решающими. Ожидается, что цены на газ снизятся в течение следующих трех-четырех лет. Мы должны воспользоваться этим периодом, чтобы инвестировать в низкоуглеродную энергетическую систему, которая защитит нас, когда цены на ископаемое топливо снова вырастут", - считает глава ЕК. Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

