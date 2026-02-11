https://1prime.ru/20260211/forbes-867398139.html

Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США

Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США - 11.02.2026, ПРАЙМ

Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США

Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T22:41+0300

2026-02-11T22:41+0300

2026-02-11T22:41+0300

технологии

банки

сша

джефф безос

билл гейтс

сергей брин

forbes

tesla

spacex

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США журнала Forbes. Первое место занял Илон Маск, который является единственным в истории, кто основал или развил пять компаний (Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, The Boring Company) в разных сферах, каждая из которых получила многомиллиардную оценку, говорится в материале. Вторым стал Джефф Безос с его компаниями: ритейлером Amazon, облачно-вычислительной Amazon Web Services, аэрокосмической Blue Origin и стартапом в области искусственного интеллекта Prometheus, говорится в рейтинге. Третье место занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. В рейтинг также вошли режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас (четвертое место) и гендиректор компании-разработчика графических процессоров, крупнейшей на данный момент компании по рыночной капитализации Nvidia Дженсен Хуанг (пятое место). Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман занял шестое место в рейтинге инноваторов США. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли 11-ю и 12-ю строчки соответственно.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, сша, джефф безос, билл гейтс, сергей брин, forbes, tesla, spacex