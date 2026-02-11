Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/forbes-867398139.html
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США
Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T22:41+0300
2026-02-11T22:41+0300
технологии
банки
сша
джефф безос
билл гейтс
сергей брин
forbes
tesla
spacex
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США журнала Forbes. Первое место занял Илон Маск, который является единственным в истории, кто основал или развил пять компаний (Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, The Boring Company) в разных сферах, каждая из которых получила многомиллиардную оценку, говорится в материале. Вторым стал Джефф Безос с его компаниями: ритейлером Amazon, облачно-вычислительной Amazon Web Services, аэрокосмической Blue Origin и стартапом в области искусственного интеллекта Prometheus, говорится в рейтинге. Третье место занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. В рейтинг также вошли режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас (четвертое место) и гендиректор компании-разработчика графических процессоров, крупнейшей на данный момент компании по рыночной капитализации Nvidia Дженсен Хуанг (пятое место). Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман занял шестое место в рейтинге инноваторов США. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли 11-ю и 12-ю строчки соответственно.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, сша, джефф безос, билл гейтс, сергей брин, forbes, tesla, spacex
Технологии, Банки, США, Джефф Безос, Билл Гейтс, Сергей Брин, Forbes, Tesla, SpaceX
22:41 11.02.2026
 
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США

Forbes: Маска, Безоса и Гейтса объявили величайшими современными инноваторами США

© AFP / Peter ParksИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США журнала Forbes.
Первое место занял Илон Маск, который является единственным в истории, кто основал или развил пять компаний (Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, The Boring Company) в разных сферах, каждая из которых получила многомиллиардную оценку, говорится в материале.
Вторым стал Джефф Безос с его компаниями: ритейлером Amazon, облачно-вычислительной Amazon Web Services, аэрокосмической Blue Origin и стартапом в области искусственного интеллекта Prometheus, говорится в рейтинге. Третье место занял Билл Гейтс, основатель Microsoft.
В рейтинг также вошли режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас (четвертое место) и гендиректор компании-разработчика графических процессоров, крупнейшей на данный момент компании по рыночной капитализации Nvidia Дженсен Хуанг (пятое место).
Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман занял шестое место в рейтинге инноваторов США. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли 11-ю и 12-ю строчки соответственно.
 
ТехнологииБанкиСШАДжефф БезосБилл ГейтсСергей БринForbesTeslaSpaceX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала