Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс были объявлены величайшими современными инноваторами США, следует из рейтинга 250 величайших инноваторов США журнала Forbes. Первое место занял Илон Маск, который является единственным в истории, кто основал или развил пять компаний (Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI, The Boring Company) в разных сферах, каждая из которых получила многомиллиардную оценку, говорится в материале. Вторым стал Джефф Безос с его компаниями: ритейлером Amazon, облачно-вычислительной Amazon Web Services, аэрокосмической Blue Origin и стартапом в области искусственного интеллекта Prometheus, говорится в рейтинге. Третье место занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. В рейтинг также вошли режиссер и создатель фильмов "Звездные войны" Джордж Лукас (четвертое место) и гендиректор компании-разработчика графических процессоров, крупнейшей на данный момент компании по рыночной капитализации Nvidia Дженсен Хуанг (пятое место). Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман занял шестое место в рейтинге инноваторов США. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли 11-ю и 12-ю строчки соответственно.
