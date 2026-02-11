https://1prime.ru/20260211/gaz-867380454.html
Запасы газа в ЕС рухнули до четырехлетнего минимума
2026-02-11T13:25+0300
энергетика
газ
нидерланды
хорватия
бельгия
ес
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе в понедельник упали до минимума для этой даты с 2022 года, в двух странах показатель уже ниже 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа. Так, на 9 февраля газохранилища Евросоюза были заполнены на 36,1% - это минимальное значение для этого дня с 2022 года. При этом темпы отбора с начала года стали максимальными за последние пять лет: уровень заполненности хранилищ сократился на 25,4 процентного пункта, что является наибольшим значением с 2021 года. Менее чем на 20% хранилища заполнены у Нидерландов (18,86%) и Хорватии (17,44%). В прошлом году на 9 февраля не было ни одной страны с настолько низким уровнем заполненности хранилищ. Хранилища в Бельгии, Франции, Германии и Латвии сейчас заполнены менее чем на 30%, а у Дании и Словакии - на 40%.
2026
газ, нидерланды, хорватия, бельгия, ес
