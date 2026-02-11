https://1prime.ru/20260211/gaz-867380454.html

Запасы газа в ЕС рухнули до четырехлетнего минимума

Запасы газа в ЕС рухнули до четырехлетнего минимума - 11.02.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в ЕС рухнули до четырехлетнего минимума

Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе в понедельник упали до минимума для этой даты с 2022 года, в двух странах показатель уже ниже 20%, следует из... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T13:25+0300

2026-02-11T13:25+0300

2026-02-11T13:25+0300

энергетика

газ

нидерланды

хорватия

бельгия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах в Евросоюзе в понедельник упали до минимума для этой даты с 2022 года, в двух странах показатель уже ниже 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа. Так, на 9 февраля газохранилища Евросоюза были заполнены на 36,1% - это минимальное значение для этого дня с 2022 года. При этом темпы отбора с начала года стали максимальными за последние пять лет: уровень заполненности хранилищ сократился на 25,4 процентного пункта, что является наибольшим значением с 2021 года. Менее чем на 20% хранилища заполнены у Нидерландов (18,86%) и Хорватии (17,44%). В прошлом году на 9 февраля не было ни одной страны с настолько низким уровнем заполненности хранилищ. Хранилища в Бельгии, Франции, Германии и Латвии сейчас заполнены менее чем на 30%, а у Дании и Словакии - на 40%.

https://1prime.ru/20260209/gaz-867331543.html

нидерланды

хорватия

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нидерланды, хорватия, бельгия, ес