Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1%
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1% - 11.02.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1%
11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе увеличились в среду на 1% - почти до 396 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 388,8 доллара (-0,8%). Ценовой максимум составил 402,4 доллара (+2,6%), ценовой минимум - 386,7 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 395,9 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 392,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1%
