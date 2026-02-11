https://1prime.ru/20260211/gendirektor-867365795.html
Гендиректор "Домодедово": обсуждать смену гендиректора сейчас бессмысленно
2026-02-11T00:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867365795.jpg?1770758189
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Обсуждать смену генерального директора "Домодедово" сейчас бессмысленно, для начала должен быть сформирован совет директоров и утвержден устав, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
"Генеральный директор работает и продолжает исполнять свои функции. Сейчас это (смену гендиректора - ред.) обсуждать бессмысленно. Должен быть утвержден устав, сформирован совет директоров, который назначит гендиректора", - сказал он.
Со второй половины июня 2025 года генеральным директором управляющей компании "Домодедово Эрфилд" является Андрей Иванов, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, а в 2020-2022 годах - первым заместителем министра экономического развития РФ.
