Гендиректор "Домодедово": обсуждать смену гендиректора сейчас бессмысленно

2026-02-11T00:16+0300

2026-02-11T00:16+0300

2026-02-11T00:16+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Обсуждать смену генерального директора "Домодедово" сейчас бессмысленно, для начала должен быть сформирован совет директоров и утвержден устав, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей. "Генеральный директор работает и продолжает исполнять свои функции. Сейчас это (смену гендиректора - ред.) обсуждать бессмысленно. Должен быть утвержден устав, сформирован совет директоров, который назначит гендиректора", - сказал он. Со второй половины июня 2025 года генеральным директором управляющей компании "Домодедово Эрфилд" является Андрей Иванов, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, а в 2020-2022 годах - первым заместителем министра экономического развития РФ.

