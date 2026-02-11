https://1prime.ru/20260211/gorod-867370273.html

В США выступили с резким заявлением из-за ситуации в Одессе

В США выступили с резким заявлением из-за ситуации в Одессе

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Отставной полковник армии США Дуглас Макрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Одесса изначально является русским городом, и большинство жителей говорят на русском языке. "Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски", — сказал он. Эксперт также подчеркнул, что это утверждение справедливо и для Харькова. По его мнению, российские вооруженные силы способны освободить оба города и, при необходимости, продвинуться до Киева, чтобы завершить военную операцию на фоне ослабления ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять меры для начала переговоров. Он отметил, что в условиях наступления российской армии возможности Украины для самостоятельного принятия решений уменьшаются, и продолжение конфликта становится для Киева все более бессмысленным и опасным.

