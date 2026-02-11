Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с резким заявлением из-за ситуации в Одессе
В США выступили с резким заявлением из-за ситуации в Одессе
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Отставной полковник армии США Дуглас Макрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Одесса изначально является русским городом, и большинство жителей говорят на русском языке. "Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски", — сказал он. Эксперт также подчеркнул, что это утверждение справедливо и для Харькова. По его мнению, российские вооруженные силы способны освободить оба города и, при необходимости, продвинуться до Киева, чтобы завершить военную операцию на фоне ослабления ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять меры для начала переговоров. Он отметил, что в условиях наступления российской армии возможности Украины для самостоятельного принятия решений уменьшаются, и продолжение конфликта становится для Киева все более бессмысленным и опасным.
В США выступили с резким заявлением из-за ситуации в Одессе

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Отставной полковник армии США Дуглас Макрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Одесса изначально является русским городом, и большинство жителей говорят на русском языке.
"Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски", — сказал он.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией
26 января, 07:23
Эксперт также подчеркнул, что это утверждение справедливо и для Харькова. По его мнению, российские вооруженные силы способны освободить оба города и, при необходимости, продвинуться до Киева, чтобы завершить военную операцию на фоне ослабления ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен принять меры для начала переговоров. Он отметил, что в условиях наступления российской армии возможности Украины для самостоятельного принятия решений уменьшаются, и продолжение конфликта становится для Киева все более бессмысленным и опасным.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
29 января, 05:56
 
