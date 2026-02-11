Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/gosduma--867375996.html
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров - 11.02.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров
Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже на аукционах жилых помещений, обращенных в судебном порядке в государственную... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:23+0300
2026-02-11T11:23+0300
россия
недвижимость
госдума
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже на аукционах жилых помещений, обращенных в судебном порядке в государственную собственность за коррупционные правонарушения, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. "Мы продолжаем формировать законодательную базу под вовлечение в хозяйственный оборот новых видов имущества. Этому, в частности, служит законопроект о продаже на аукционе квартир и жилых домов, обращенных по решениям судов в госсобственность за коррупционные правонарушения. Этот законопроект планируется рассмотреть в марте в первом чтении", - сказал Гаврилов журналистам. Он также сообщил, что в среду на заседании комитета были рассмотрены результаты работы Росимущества за 2025 год. При этом депутат напомнил, что план по поступлениям в федеральный бюджет на этот период составлял 475 миллиардов рублей. Основная часть ожидалась по дивидендам от организаций с госучастием - около 417 миллиардов рублей, а ориентир по более эффективному управлению госимуществом оценивался примерно в 90 миллиардов рублей. "Под более эффективным управлением здесь имеется в виду набор конкретных действий, которые дают бюджету доход: подготовка активов к продаже или сдаче в пользование, оформление прав, корректная оценка, проведение процедур с установленными сроками и последующий контроль исполнения условий", - пояснил он. Таким образом, результат завязан на дисциплину корпоративных решений, качество учета и юридическую готовность активов к вовлечению в оборот, отметил глава комитета. А дивиденды, по его мнению, дают результат, когда государство выстраивает работу с компаниями как собственник: формирует директивы представителям, контролирует исполнение решений, добивается перечисления средств в бюджет в установленные сроки, снижает случаи зависания выплат из-за споров и недоработок в корпоративных процедурах. Более эффективное управление госимуществом требует "столь же жесткой организации: от отбора объектов и оценки до корректного оформления прав, подготовки условий продажи и контроля исполнения обязательств покупателя, если они заложены в сделке", подчеркнул Гаврилов. "Без этой цепочки деньги в бюджет превращаются в разовые поступления, которые сложно повторять из года в год", - отметил он. Кроме того, у ведомств появляется возможность быстрее принимать решения по каждому активу, когда учет имущества обновляется регулярно, сказал Гаврилов. "На этом фоне цель к 2030 году увеличить доходы от управления федеральным имуществом минимум в два раза к уровню 2021 года становится задачей ежедневной управленческой работы, где финансовый итог опирается на порядок в данных, на юридическую чистоту прав и на дисциплину исполнения решений", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20251128/uscherb-865016977.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, госдума, росимущество
РОССИЯ, Недвижимость, Госдума, Росимущество
11:23 11.02.2026
 
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров

Госдума рассмотрит в марте законопроект о продаже жилья коррупционеров

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже на аукционах жилых помещений, обращенных в судебном порядке в государственную собственность за коррупционные правонарушения, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Мы продолжаем формировать законодательную базу под вовлечение в хозяйственный оборот новых видов имущества. Этому, в частности, служит законопроект о продаже на аукционе квартир и жилых домов, обращенных по решениям судов в госсобственность за коррупционные правонарушения. Этот законопроект планируется рассмотреть в марте в первом чтении", - сказал Гаврилов журналистам.
Он также сообщил, что в среду на заседании комитета были рассмотрены результаты работы Росимущества за 2025 год. При этом депутат напомнил, что план по поступлениям в федеральный бюджет на этот период составлял 475 миллиардов рублей. Основная часть ожидалась по дивидендам от организаций с госучастием - около 417 миллиардов рублей, а ориентир по более эффективному управлению госимуществом оценивался примерно в 90 миллиардов рублей.
"Под более эффективным управлением здесь имеется в виду набор конкретных действий, которые дают бюджету доход: подготовка активов к продаже или сдаче в пользование, оформление прав, корректная оценка, проведение процедур с установленными сроками и последующий контроль исполнения условий", - пояснил он.
Таким образом, результат завязан на дисциплину корпоративных решений, качество учета и юридическую готовность активов к вовлечению в оборот, отметил глава комитета. А дивиденды, по его мнению, дают результат, когда государство выстраивает работу с компаниями как собственник: формирует директивы представителям, контролирует исполнение решений, добивается перечисления средств в бюджет в установленные сроки, снижает случаи зависания выплат из-за споров и недоработок в корпоративных процедурах.
Более эффективное управление госимуществом требует "столь же жесткой организации: от отбора объектов и оценки до корректного оформления прав, подготовки условий продажи и контроля исполнения обязательств покупателя, если они заложены в сделке", подчеркнул Гаврилов. "Без этой цепочки деньги в бюджет превращаются в разовые поступления, которые сложно повторять из года в год", - отметил он.
Кроме того, у ведомств появляется возможность быстрее принимать решения по каждому активу, когда учет имущества обновляется регулярно, сказал Гаврилов. "На этом фоне цель к 2030 году увеличить доходы от управления федеральным имуществом минимум в два раза к уровню 2021 года становится задачей ежедневной управленческой работы, где финансовый итог опирается на порядок в данных, на юридическую чистоту прав и на дисциплину исполнения решений", - резюмировал он.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
ФСБ оценила ущерб по делу о коррупции в отделении Соцфонда в Дагестане
28 ноября 2025, 10:20
 
РОССИЯНедвижимостьГосдумаРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала