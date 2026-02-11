https://1prime.ru/20260211/gosduma--867375996.html

Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже на аукционах жилых помещений, обращенных в судебном порядке в государственную собственность за коррупционные правонарушения, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. "Мы продолжаем формировать законодательную базу под вовлечение в хозяйственный оборот новых видов имущества. Этому, в частности, служит законопроект о продаже на аукционе квартир и жилых домов, обращенных по решениям судов в госсобственность за коррупционные правонарушения. Этот законопроект планируется рассмотреть в марте в первом чтении", - сказал Гаврилов журналистам. Он также сообщил, что в среду на заседании комитета были рассмотрены результаты работы Росимущества за 2025 год. При этом депутат напомнил, что план по поступлениям в федеральный бюджет на этот период составлял 475 миллиардов рублей. Основная часть ожидалась по дивидендам от организаций с госучастием - около 417 миллиардов рублей, а ориентир по более эффективному управлению госимуществом оценивался примерно в 90 миллиардов рублей. "Под более эффективным управлением здесь имеется в виду набор конкретных действий, которые дают бюджету доход: подготовка активов к продаже или сдаче в пользование, оформление прав, корректная оценка, проведение процедур с установленными сроками и последующий контроль исполнения условий", - пояснил он. Таким образом, результат завязан на дисциплину корпоративных решений, качество учета и юридическую готовность активов к вовлечению в оборот, отметил глава комитета. А дивиденды, по его мнению, дают результат, когда государство выстраивает работу с компаниями как собственник: формирует директивы представителям, контролирует исполнение решений, добивается перечисления средств в бюджет в установленные сроки, снижает случаи зависания выплат из-за споров и недоработок в корпоративных процедурах. Более эффективное управление госимуществом требует "столь же жесткой организации: от отбора объектов и оценки до корректного оформления прав, подготовки условий продажи и контроля исполнения обязательств покупателя, если они заложены в сделке", подчеркнул Гаврилов. "Без этой цепочки деньги в бюджет превращаются в разовые поступления, которые сложно повторять из года в год", - отметил он. Кроме того, у ведомств появляется возможность быстрее принимать решения по каждому активу, когда учет имущества обновляется регулярно, сказал Гаврилов. "На этом фоне цель к 2030 году увеличить доходы от управления федеральным имуществом минимум в два раза к уровню 2021 года становится задачей ежедневной управленческой работы, где финансовый итог опирается на порядок в данных, на юридическую чистоту прав и на дисциплину исполнения решений", - резюмировал он.

