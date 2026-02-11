Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/gosduma-867367473.html
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска
Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T04:02+0300
2026-02-11T04:02+0300
общество
бизнес
экономика
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367473.jpg?1770771754
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", - сказала агентству Стенякина. Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были. "Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", - уточнила Стенякина. Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму. Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях. "Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, госдума
Общество , Бизнес, Экономика, Госдума
04:02 11.02.2026
 
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска

Депутат Стенякина: если работник годами "копил" отпуск, его могут лишить компенсации

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", - сказала агентству Стенякина.
Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были.
"Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", - уточнила Стенякина.
Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.
Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.
"Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
 
ЭкономикаОбществоБизнесГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала