В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", - сказала агентству Стенякина. Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были. "Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", - уточнила Стенякина. Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму. Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях. "Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

