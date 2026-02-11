https://1prime.ru/20260211/gosduma-867367473.html
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска
Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T04:02+0300
2026-02-11T04:02+0300
2026-02-11T04:02+0300
общество
бизнес
экономика
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367473.jpg?1770771754
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", - сказала агентству Стенякина.
Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были.
"Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", - уточнила Стенякина.
Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.
Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.
"Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, госдума
Общество , Бизнес, Экономика, Госдума
В Госдуме рассказали, как не получить компенсацию за "копилки" отпуска
Депутат Стенякина: если работник годами "копил" отпуск, его могут лишить компенсации
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", - сказала агентству Стенякина.
Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были.
"Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", - уточнила Стенякина.
Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.
Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.
"Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", - заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.