В Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент при уходе за ребенком

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для одного из родителей, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, для назначения достойной страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 11 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается закрепить следующее распределение пенсионных коэффициентов при нахождении в отпуске по уходу за ребенком: 6 – за первым ребенком, 8 – за вторым ребенком, 10 – за третьим и последующими детьми", - сказано в пояснительной записке. В документе указано, что сейчас за каждый полный календарный год отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет одному из родителей начисляется ИПК, размер которого зависит от количества детей: 1,8 - за первого ребенка, 3,6 – за второго ребенка, 5,4 – за третьего и четвертого. При этом максимальный размер ИПК, который можно получить за один календарный год при осуществлении трудовой деятельности, равен 10. Авторы инициативы подчеркивают, что при действующем механизме многие родители не могут накопить достаточное число пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости или при расчете получают небольшой размер назначенной пенсии. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Новиков, взяв отпуск по уходу за ребенком, родители перенаправляют свое время и силы на важное дело, отодвигая на время карьеру на второй план. По его словам, это вовсе не должно означать, что потом тот, кто вложил силы в воспитание нового гражданина, должен испытывать трудности с получением пенсии по старости. "Родительский труд - тоже работа, тем более если речь о многодетных семьях. Женщина, уходившая в отпуск по уходу за ребенком два, три раза или больше, может попросту не накопить к старости достаточное количество баллов для начисления страховой пенсии. Это, на наш взгляд, совершенно несправедливо. Государство должно поддерживать демографическую политику реальными мерами, давать гарантии родителям", - заключил он.
04:23 11.02.2026
 
В Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент при уходе за ребенком

В Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент при уходе за ребенком до 1,5 лет

ЭкономикаОбществоРОССИЯГосдумаЛДПР
 
 
