В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта - 11.02.2026
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта
С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал свою карту или отказался от ее использования для... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T10:19+0300
2026-02-11T10:19+0300
финансы
технологии
общество
дмитрий гусев
госдума
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
финансы, технологии, общество , дмитрий гусев, госдума, роспотребнадзор
Финансы, Технологии, Общество , Дмитрий Гусев, Госдума, Роспотребнадзор
10:19 11.02.2026
 
В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта

С 1 марта онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку без согласия

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал свою карту или отказался от ее использования для платежей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Нет согласия - нет подписки! Онлайн-сервисы должны предупреждать о списании средств! С 1 марта 2026 года в России вступает в силу федеральный закон № 376-ФЗ, который наконец ставит точку в практике скрытых и навязанных подписок. Это межфракционный закон, разработанный и поддержанный в том числе нашей фракцией "Справедливая Россия". Суть простая: никаких списаний без вашего согласия. Если человек отказался использовать банковскую карту или удалил её данные из сервиса, компания обязана прекратить автоматические списания. Никаких "забыли отключить", "продлилось само" или "так прописано в оферте" — эта лазейка закрыта", - сказал Гусев.
Он отметил, что закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением — все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически, должно подчиняться новым правилам.
"Важно и то, что сервисы теперь обязаны дать пользователю простой и понятный способ отказаться от подписки и использования платёжных данных онлайн. Не через звонки, не через "семь экранов", а прямо в личном кабинете", - подчеркнул депутат.
Если после 1 марта деньги всё же будут списаны незаконно, по словам Гусева, у граждан есть инструменты защиты: обращение в банк с процедурой чарджбэка, претензия в адрес сервиса, жалоба в Роспотребнадзор и, при необходимости, в суд.
Он уточнил, что закон о защите прав потребителей позволяет в таких случаях взыскать не только списанную сумму, но и штраф.
"Этот закон - про контроль над собственными деньгами и уважение к человеку. Мы добивались его именно потому, что жалобы на "вечные подписки" шли массово. И здесь удалось показать, что межфракционная работа может давать конкретный, ощутимый результат для миллионов пользователей", - подытожил парламентарий.
