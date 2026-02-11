Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал про ГОСТ на чак-чак - 11.02.2026
Эксперт рассказал про ГОСТ на чак-чак
Эксперт рассказал про ГОСТ на чак-чак - 11.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал про ГОСТ на чак-чак
Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Айдар Газизов. "К халялю отношения этот ГОСТ не имеет. Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения", – сказал Газизов РИА Новости. ГОСТ по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта чак-чака впервые введен в действие в РФ с января текущего года. Согласно документу, чак-чак должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре и не длиннее 5 сантиметров, залитых медом или медово-сахарным сиропом. Поверхность должна быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом, от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер.
Новости
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
17:40 11.02.2026 (обновлено: 17:46 11.02.2026)
 
Эксперт рассказал про ГОСТ на чак-чак

Газизов: ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введённый в России ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяль – разрешенной канонами ислама продукции, сказал РИА Новости генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ Айдар Газизов.
"К халялю отношения этот ГОСТ не имеет. Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения", – сказал Газизов РИА Новости.
ГОСТ по рецептуре, визуальным и вкусовым характеристикам национального татарского десерта чак-чака впервые введен в действие в РФ с января текущего года. Согласно документу, чак-чак должен представлять собой конус, пирамиду, или полусферу из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре и не длиннее 5 сантиметров, залитых медом или медово-сахарным сиропом. Поверхность должна быть неровной, покрытой медово-сахарным сиропом или медом, от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета.
Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер.
