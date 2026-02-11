Греф назвал самое важное для России

https://1prime.ru/20260211/gref--867381546.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф самым важным в России считает образование. "Самое важное в стране: номер один - образование, номер два - судебная система, потом уже экономика, финансы и все остальное", - сказал он на Первом Международном конгрессе государственного управления. По его словам, госслужба также важное направление для государства. Греф считает, что нужна реформа доходов госслужащих "Люди должны получать достаточно для того, чтобы вести элементарный, не нищенский образ жизни", - добавил Греф. "И если нет позитивного отбора на госслужбу, то не будет эффекта. И если ты отбираешь сильных людей на госслужбу, ты должен дать им определенную степень свободы и ответственности... Балансом должна быть судебная система. Взвешенная, выверенная, состязательная, мудрая судебная система, в которой люди должны чувствовать конечную степень собственной защиты", - уточнил Греф.

