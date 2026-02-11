Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф назвал самое важное для России - 11.02.2026
Греф назвал самое важное для России
Греф назвал самое важное для России - 11.02.2026, ПРАЙМ
Греф назвал самое важное для России
Глава Сбербанка Герман Греф самым важным в России считает образование. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:50+0300
2026-02-11T13:50+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф самым важным в России считает образование. "Самое важное в стране: номер один - образование, номер два - судебная система, потом уже экономика, финансы и все остальное", - сказал он на Первом Международном конгрессе государственного управления. По его словам, госслужба также важное направление для государства. Греф считает, что нужна реформа доходов госслужащих "Люди должны получать достаточно для того, чтобы вести элементарный, не нищенский образ жизни", - добавил Греф. "И если нет позитивного отбора на госслужбу, то не будет эффекта. И если ты отбираешь сильных людей на госслужбу, ты должен дать им определенную степень свободы и ответственности... Балансом должна быть судебная система. Взвешенная, выверенная, состязательная, мудрая судебная система, в которой люди должны чувствовать конечную степень собственной защиты", - уточнил Греф.
13:50 11.02.2026
 
Греф назвал самое важное для России

Греф: самым важным для России является образование

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф самым важным в России считает образование.
"Самое важное в стране: номер один - образование, номер два - судебная система, потом уже экономика, финансы и все остальное", - сказал он на Первом Международном конгрессе государственного управления.
По его словам, госслужба также важное направление для государства. Греф считает, что нужна реформа доходов госслужащих "Люди должны получать достаточно для того, чтобы вести элементарный, не нищенский образ жизни", - добавил Греф.
"И если нет позитивного отбора на госслужбу, то не будет эффекта. И если ты отбираешь сильных людей на госслужбу, ты должен дать им определенную степень свободы и ответственности... Балансом должна быть судебная система. Взвешенная, выверенная, состязательная, мудрая судебная система, в которой люди должны чувствовать конечную степень собственной защиты", - уточнил Греф.
ФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
