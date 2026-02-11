Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф пошутил, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - 11.02.2026
Греф пошутил, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - потому что он никогда не боялся принимать решения. | 11.02.2026
общество , герман греф, сбербанк
Общество , Герман Греф, Сбербанк
14:39 11.02.2026
 
Греф пошутил, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам

Греф пошутил, что стал чемпионом мира по ошибкам

Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам - потому что он никогда не боялся принимать решения.
"Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном - в количестве совершенных ошибок", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Количество ошибок Греф объяснил тем, что он никогда не боялся принимать решения. "И, конечно, это чревато тем, что ты принимаешь ошибочные решения", - пояснил он.
"Слава богу, у нас президент всегда отдавал эту свободу и доверие, и он всегда смотрел, почему эта ошибка совершена", - отметил глава Сбербанка.
