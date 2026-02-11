Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни". "Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу - у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов", - отметил глава Сбербанка, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления. Греф добавил, что "мы в госструктуры набираем людей, которые нами руководят, и даем им какие-то нищенские условия существования". Он отметил, что человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть и от этого "никуда не деться". Однако должен быть страх уголовной ответственности. При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.
герман греф, сбербанк
Герман Греф, Сбербанк
15:18 11.02.2026
 
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни".
"Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу - у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов", - отметил глава Сбербанка, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Греф добавил, что "мы в госструктуры набираем людей, которые нами руководят, и даем им какие-то нищенские условия существования". Он отметил, что человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть и от этого "никуда не деться". Однако должен быть страх уголовной ответственности.
При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.
Греф пошутил, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам
