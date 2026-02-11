https://1prime.ru/20260211/gref--867383757.html
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих - 11.02.2026, ПРАЙМ
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих
Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:18+0300
2026-02-11T15:18+0300
2026-02-11T15:18+0300
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_0:76:1501:920_1920x0_80_0_0_511818939ad1e3e9af987da60dff9ea6.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни". "Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу - у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов", - отметил глава Сбербанка, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления. Греф добавил, что "мы в госструктуры набираем людей, которые нами руководят, и даем им какие-то нищенские условия существования". Он отметил, что человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть и от этого "никуда не деться". Однако должен быть страх уголовной ответственности. При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.
https://1prime.ru/20260211/gref--867382985.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/91/775339100_86:0:1413:995_1920x0_80_0_0_64ac1523d5964e1745e4c630a967dea4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, сбербанк
Греф призвал провести реформу доходов госслужащих
Греф призвал платить "нормальную зарплату" госслужащим
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф, который в 2000-2007 годах занимал пост министра экономического развития и торговли России, призвал провести реформу доходов госслужащих, чтобы они получали "нормальную зарплату" и вели "не нищенский образ жизни".
"Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу - у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов", - отметил глава Сбербанка
, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления.
Греф
добавил, что "мы в госструктуры набираем людей, которые нами руководят, и даем им какие-то нищенские условия существования". Он отметил, что человеческая натура такова, что люди все равно будут думать, как разбогатеть и от этого "никуда не деться". Однако должен быть страх уголовной ответственности.
При этом он считает, что льготы госслужащим не нужны. "Зачем нужны льготы? Они что - больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату", - заключил глава Сбербанка.
Греф пошутил, что его можно назвать чемпионом мира по ошибкам