Греф назвал самый кошмарный период в своей жизни

Греф назвал самый кошмарный период в своей жизни

2026-02-11T16:54+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф назвал период работы на государственной службе самым кошмарным в своей жизни. "Мне кажется, это будет колоссальный сдвиг к улучшению этого мира, если мы людей приблизим больше к осознанности, и у людей будет значительно больше времени на саморефлексию, на обучение, на то, чтобы заниматься своим делом... если ты каждый день ходишь на работу и ненавидишь эту работу, то зачем ты это делаешь? У меня вот период моей госслужбы – самый кошмарный период в моей жизни. Правда", - сказал он, выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления. Греф вспомнил, как президент РФ Владимир Путин позвал его обратно на госслужбу. "Я сказал, Владимир Владимирович, у меня есть три страха в моей жизни. Страх первый - это страх смерти, страх потери близких, друзей. Страх второй - это страх потери свободы. И третий страх, это страх вернуться на госслужбу", - подытожил он.

