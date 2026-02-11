Фондовые индексы Европы в основном снизились

https://1prime.ru/20260211/indeksy-867398317.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снизились, но британский FTSE 100 вырос, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня FTSE 100 вырос на 1,14% - до 10 472,11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,18%, до 8 313,24 пункта, немецкий DAX сократился на 0,53%, до 24 856,15 пункта. В ходе торгов среды FTSE 100 обновил исторический максимум, достигнув 10 493,83 пункта. Трейдеры оценивают корпоративные новости из европейских стран. На фоне роста цен на нефть в среду подорожали бумаги британских топливно-энергетических компаний. Так, стоимость акций BP и Shell выросла на 3,5% и 2,9% соответственно. Французский индекс CAC 40 снизился вопреки корпоративным новостям. Акции французской энергетической компании TotalEnergies подорожали на 2,74% после того, как она сообщила о росте продаж сжиженного природного газа за год на 10% - до 43,9 миллиона тонн. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года сократилась примерно в два раза и составила 1,885 миллиарда евро, компания также объявила о сокращениях сотрудников в ближайшие два года. Акции компании, несмотря на это, подорожали в Амстердаме на 4,4%.

