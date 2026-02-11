https://1prime.ru/20260211/indiana-867397854.html

Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане

2026-02-11T22:33+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начинает строительство центра обработки данных (ЦОД) в штате Индиана, США, более чем за 10 миллиардов долларов, сообщила компания. "Сегодня мы начинаем строительство нашего новейшего центра обработки данных: современного кампуса мощностью 1 ГВт в городе Лебанон, штат Индиана. Этот объект представляет собой инвестиции в размере более 10 миллиардов долларов в инфраструктуру центров обработки данных", - говорится в релизе. Этот дата-центр является одной из крупнейших инвестиций компании в инфраструктуру на сегодняшний день, уточняется в материалах. Компания отмечает, что объект создаст более четырех тысяч рабочих мест на этапе строительства и около 300 операционных рабочих мест. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

технологии, бизнес, сша, марк цукерберг, meta, facebook