Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане - 11.02.2026
Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане
Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане - 11.02.2026, ПРАЙМ
Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане
Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начинает строительство центра обработки данных (ЦОД) в штате Индиана, США, более чем за... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начинает строительство центра обработки данных (ЦОД) в штате Индиана, США, более чем за 10 миллиардов долларов, сообщила компания. "Сегодня мы начинаем строительство нашего новейшего центра обработки данных: современного кампуса мощностью 1 ГВт в городе Лебанон, штат Индиана. Этот объект представляет собой инвестиции в размере более 10 миллиардов долларов в инфраструктуру центров обработки данных", - говорится в релизе. Этот дата-центр является одной из крупнейших инвестиций компании в инфраструктуру на сегодняшний день, уточняется в материалах. Компания отмечает, что объект создаст более четырех тысяч рабочих мест на этапе строительства и около 300 операционных рабочих мест. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
22:33 11.02.2026
 
Meta* начинает строительство дата-центра в Индиане

Meta начинает строительство дата-центра в Индиане более чем за $10 млрд

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начинает строительство центра обработки данных (ЦОД) в штате Индиана, США, более чем за 10 миллиардов долларов, сообщила компания.
"Сегодня мы начинаем строительство нашего новейшего центра обработки данных: современного кампуса мощностью 1 ГВт в городе Лебанон, штат Индиана. Этот объект представляет собой инвестиции в размере более 10 миллиардов долларов в инфраструктуру центров обработки данных", - говорится в релизе.
Этот дата-центр является одной из крупнейших инвестиций компании в инфраструктуру на сегодняшний день, уточняется в материалах.
Компания отмечает, что объект создаст более четырех тысяч рабочих мест на этапе строительства и около 300 операционных рабочих мест.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
