https://1prime.ru/20260211/indiya--867386903.html

Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома

Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома - 11.02.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома

У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T16:36+0300

2026-02-11T16:36+0300

2026-02-11T16:36+0300

энергетика

россия

мировая экономика

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – ПРАЙМ. У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. "В целом в энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области "мирного атома"… Накопленный опыт также позволяет вплотную подступиться к работе по перспективным темам ядерного топливного цикла и неэнергетическому применению атомных технологий, в частности, в сфере поставок изотопной продукции, которая используется для диагностики и лечения онкологических и кардиологических заболеваний", - сказал посол.

https://1prime.ru/20260211/lavrov--867381027.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия