Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260211/indiya--867386903.html
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома - 11.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома
У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:36+0300
2026-02-11T16:36+0300
энергетика
россия
мировая экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – ПРАЙМ. У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. "В целом в энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области "мирного атома"… Накопленный опыт также позволяет вплотную подступиться к работе по перспективным темам ядерного топливного цикла и неэнергетическому применению атомных технологий, в частности, в сфере поставок изотопной продукции, которая используется для диагностики и лечения онкологических и кардиологических заболеваний", - сказал посол.
https://1prime.ru/20260211/lavrov--867381027.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31274808e53de3d7d7e9fd9de3e38248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индия
Энергетика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
16:36 11.02.2026
 
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома

Алипов: у России и Индии есть новые перспективы работы в сфере мирного атома

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – ПРАЙМ. У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"В целом в энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области "мирного атома"… Накопленный опыт также позволяет вплотную подступиться к работе по перспективным темам ядерного топливного цикла и неэнергетическому применению атомных технологий, в частности, в сфере поставок изотопной продукции, которая используется для диагностики и лечения онкологических и кардиологических заболеваний", - сказал посол.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
13:42
 
ЭнергетикаРОССИЯМировая экономикаИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала