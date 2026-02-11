https://1prime.ru/20260211/indiya--867386903.html
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома - 11.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома
У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – ПРАЙМ. У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. "В целом в энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области "мирного атома"… Накопленный опыт также позволяет вплотную подступиться к работе по перспективным темам ядерного топливного цикла и неэнергетическому применению атомных технологий, в частности, в сфере поставок изотопной продукции, которая используется для диагностики и лечения онкологических и кардиологических заболеваний", - сказал посол.
