Инфляция в Аргентине в январе составила 2,9%

2026-02-11T04:26+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в январе составила 2,9% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 2,9% в январе 2026 года по отношению к декабрю и на 32,4% в годовом выражении", - говорится в докладе. В декабре 2025 года инфляция составила 2,8%. Больше всего в январе подорожали продукты питания (на 4,7%), услуги ресторанов и отелей (на 4,1%) и связи (3,6%). Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства. Инфляция в 2025 году составила 31,5%, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024-м.

