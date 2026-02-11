https://1prime.ru/20260211/inflyatsiya-867394637.html
Инфляция в России на 9 февраля составила 6,37% в годовом выражении
2026-02-11T19:57+0300
экономика
россия
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 февраля замедлилась до 6,37% в годовом выражении против 6,45% на 2 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,24% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,67%, на остальные продукты питания - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 3 по 9 февраля цены выросли на 0,09%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,03%.
