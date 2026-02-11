https://1prime.ru/20260211/inflyatsiya-867394637.html

Инфляция в России на 9 февраля составила 6,37% в годовом выражении

Инфляция в России на 9 февраля составила 6,37% в годовом выражении - 11.02.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 9 февраля составила 6,37% в годовом выражении

Инфляция в России на 9 февраля замедлилась до 6,37% в годовом выражении против 6,45% на 2 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T19:57+0300

2026-02-11T19:57+0300

2026-02-11T19:57+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 февраля замедлилась до 6,37% в годовом выражении против 6,45% на 2 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары цены выросли на 0,24% в недельном выражении, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,67%, на остальные продукты питания - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров на неделе с 3 по 9 февраля цены выросли на 0,09%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,03%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия